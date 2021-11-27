Аргументы Недели → Армия 13+

27 ноября 2021, 14:39

Фото: Соцсети

Французские СМИ активно обсуждают двурушническую политику своего президента и его команды. Дело в том, что Франция продаёт оружие Киеву несмотря на то, что она является одним из четырёх участников Нормандского формата и гарантом мирного урегулирования вооружённого конфликта на Донбассе. Боевое использование военнослужащими ВСУ французского переносного противотанкового реактивного комплекса (ПТРК)«APILAS» было зафиксировано на Донбассе. Об этом пишет новостное фронтовое издание «АННА-Ньюс», ссылаясь на портал mobile.agoravox.fr.

Издание mobile.agoravox.fr опубликовало статью под заголовком: «Украинские солдаты используют против Донбасса французское оружие». В ней журналисты обвинили Эммануэля Макрона в нечестной игре. Поскольку он является одним из гарантов мирного урегулирования конфликта на Донбассе в составе Нормандской четвёрки и постоянно говорит о приверженности Минским договорённостям. Были приведены фото-доказательства использования военнослужащими 128-й горной штурмовой бригады ВСУ французского ПТРК на Донбасском фронте.

Вышеуказанное издание также обвинило ведущие, крупнейшие СМИ Пятой республики в потакании двурушнической политики кабинета Макрона, поскольку те игнорировали факт поставок французским правительством оружия Киеву.

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