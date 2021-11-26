МПК «Снежногорск» провёл артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

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26 ноября 2021, 18:38

Фото: Соцсети

Малый противолодочный корабль (МПК) «Снежногорск» Кольской флотилии Северного флота (СФ) отработал серию учебно-боевых упражнений в полигонах боевой подготовки СФ в Баренцевом море. Огонь вёлся из артиллерийских систем АК-176 и АК-630 по морской и воздушной целям по варианту боя с надводным кораблём условного противника и отражения атаки крылатой ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

МПК «Снежногорск» провёл учебно- боевые стрельбы в акватории, закрытой для гражданского судоходства и полётов гражданской авиации авиации.

Пресс-служба СФ информирует: «После выполнения учебных стрельб экипаж МПК «Снежногорск» провёл учение по противодиверсионной обороне корабля при стоянке на якоре на незащищённом рейде и выполнил практическое гранатометание. Также военные моряки отработали стрельбу по морской мине. Сегодня малый противолодочный корабль «Снежногорск» продолжит действовать по плану боевой подготовки флота в Баренцевом море и отработает зенитную ракетную стрельбу по имитированной воздушной цели, а также проведёт стрельбы главным калибром по береговой цели».

Напоминаем, что малые противолодочные корабли проекта 1124М предназначены в основном для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. МПК вооружены зенитными артиллерийскими комплексами АК-176М и АК-630М, реактивными бомбомётными установками РБУ-6000 и 533-мм торпедными аппаратами, а также современными гидроакустическими комплексами.

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