В честь дня рождения Александра Суворова в СВУ провели телемост «Москва-Минск»

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26 ноября 2021, 16:32 Анатолий Жильцов

В Московском суворовском военном училище (СВУ) впервые состоялся телемост «Москва-Минск», посвящённый дню рождения великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. В мероприятии приняли участие воспитанники Московского и Минского суворовских военных училищ, выпускники, а также руководство учебных заведений. Об этом сообщил заместитель председателя попечительского совета Московского СВУ, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

По его словам, телемост был посвящён легендарному переходу Суворова через Альпы. «Швейцарский поход русских войск под командованием Александра Васильевича в сентябре 1799 года стал выдающимся переходом армии через Альпы. Он пролегал через альпийские горные перевалы из Северной Италии в Швейцарию. Переход имел большое стратегическое значение и стал одним из крупнейших на горном театре военных действий по своему размаху и продолжительности. Это классический пример ведения боевых действий в горных условиях и венец славы великого русского полководца», - отметил заместитель председателя попечительского совета Московского СВУ, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

В ходе телемоста суворовцам рассказали о великом полководце и показали видеосюжеты о героическом переходе русской армии через Альпы. Мероприятие подготовили педагог-организатор отдела воспитательной работы Татьяна Болотина и педагог-организатор 2-го учебного курса Игорь Гасюк.

Телемост организован в рамках подготовки к празднованию 300-летия со дня рождения генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Мероприятие такого формата войдёт в общий план мероприятий празднования 300-летия Александра Васильевича Суворова.

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