Героизация нацизма и попытки переписывания истории становятся угрожающими

Аргументы Недели → Армия 13+

26 ноября 2021, 16:18

Фото: Соцсети

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется. Он указал на героизацию нацизма, которая приобретает всё большее распространение. Об этом пишет ДИМК МО РФ. Ранее отмечалось, что одной из главных современных задач России сохранить историю в неискажённом виде.

Глава российского военного ведомства заявил в пятницу: «Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом — это то, с чем мы сталкиваемся всё чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания», - сказал министр на Седьмой межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ… Для нас эта война всегда была, есть и останется Великой Отечественной».

Шойгу подчеркнул, что работу по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне приходится вести в непростых условиях. Ситуация осложняется тем, что переписыванием истории занялись практически все крупные страны, формирующие коллективный запад и их подпевалы из числа бывших соцстран и республик СССР.

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