Встретят ли украинцы российские танки ликованием?

Аргументы Недели → Армия 13+

26 ноября 2021, 15:57 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

США и НАТО «накачивают» Украину оружием и продолжают «военное освоение» этой страны, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет новостное агентство «Интерфакс». По сути, Запад оккупирует Украину, размещая на её территории свои базы, при этом местные политики и значительная часть населения страны выступают в роли убеждённых коллаборационистов, такой поддержки оккупантов не было ни во времена Первой мировой войны, ни во времена Второй мировой войны. Редакция газеты «Аргументы Недели» провела опрос людей сведущих в реальной обстановке на Украине и знающих о настроениях её жителей.

Интерфакс процитировал Захарову: «США, страны НАТО на словах, декларативно выступают за скорейшее решение ситуации, конфликта в Донбассе. На самом деле - накачивают регион оружием. Имеется в виду страну оружием, которая, я имею в виду киевский режим, который уже использует его в регионе… (Киев – ред.) использует это оружие против тех, кого называет собственными гражданами, о ком якобы заботится, и во имя якобы этих же людей киевский режим умоляет международное сообщество постоянно оказывать им некое содействие и защищать от России…И все это делается во имя тех самых людей, против которых это поставляемое Западом оружие используется. Страшный замкнутый круг…

В принципе, глобально продолжается такое военное освоение этой страны…Конечно, идет глобальная дестабилизация обстановки, повышаются риски эскалации». Также агентство отметило, ссылаясь на слова Захаровой, что США и НАТО не только поставляют на Украину оружие, но и проводят военные учения на ее территории.

МНЕНИЕ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил: «Все стремления США помочь Украине ведут ее к пропасти (предложив вспомнить), чем завершилась американская авантюра в Афганистане…Не придётся ли потом украинцам цепляться за улетающие американские самолеты и вертолеты. А когда наступит час, рядом уже не будет этих советчиков и помощников».

Редакция «Аргументов Недели» решила спросить у тех, кто доподлинно знает, что сейчас происходит на Украине и о том, как сейчас украинцы относятся к России, как встретит местное население российские войска, если таковые предпримут наступление на территории Незалежной. Председатель Харьковской областной общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев на вышеуказанный вопрос ответил: «Большинство населения Украины высказывает негативное отношение к России, о чём они реально думают – сказать сложно. Организаций, сопротивляющихся киевской хунте на Украине практически, не осталось. Они разгромлены усилиями СБУ. Реально, как оппозиция работает только партия Медведчука.

И ещё, партия Шария худо-бедно держится. Можно сказать, что Мураев со товарищи пытается что-то делать. Других сил сопротивления нет. Но, в голову людям залезть сложно, мне кажется, что в большинстве своём население Украины думает правильно и настроены против США и НАТО. Но, они дезорганизованы это просто отдельные люди. Я считаю, что Украину восстанием изнутри освободить нельзя – это концлагерь. Но, когда войдут российские танки, народ встретит такое наступление цветами, все увидят, как простое население их ждало. Поднимать тех, кто готов к борьбе с киевской хунтой на восстание сейчас нельзя, это значит обречь их на гибель. Это будет аналог Варшавского восстания 1944 года, которое нацисты потопили в крови. Есть опасность, что в результате остаток нашего актива будет окончательно уничтожен. А мы его храним тщательно. Я всем говорю, - сидите тихо, ничего не делайте, не рыпайтесь, главное сберечь силы. Вы увидите, когда Генштаб ВСУ будет гореть от ударов «Искандерами» и «Калибрами», тогда выходите из подполья».

ОПРОС ПРОДОЛЖЕН



Участник военных действий на Донбассе, блогер, политолог и писатель Владлен Татарский заявил: «Не хочу вас разочаровывать, но, вот статистика, - в 2014 году из населения Луганской и Донецкой областей за оружие взялись только 0,3% местных жителей, включая мужчин, женщин и подростков. Были в ополчении Донбасса добровольцы из других украинских регионов в основном из Одессы, Харькова и Запорожья. Большинство ополченцев составили добровольцы, прибывшие из России. Потом на Украине произошла мобилизация, кто не захотел участвовать в братоубийственной войне – уехал в Россию, Белоруссию или в Европу. Большинство – пошли служить и многие оказались в зоне АТО. Было семь волн мобилизации. В результате сейчас на Украине около 400 тысяч участников боевых действий (у многих руки в крови).

Думаю, что все, кто хотел бы сопротивляться НАТО и киевскому режиму или выехали за рубеж или оказались на Донбассе. Подпольные организации СБУ достаточно быстро зачистила. Можно предположить, что среди населения Украины есть единицы, которые поддержат Россию в случае открытого военного конфликта. Будут сочувствовать. Вот, придут русские танки и они будут махать флажками (российскими триколорами), припрятанными на этот случай. Может кто-то из них захочет вступить в ополчение. Но, на данный момент никакого антиправительственного восстания или партизанских действий ожидать не стоит».

Военный корреспондент проекта Wargonzo, участник военных действий на Донбассе Станислав Обищенко пояснил свою точку зрения «Аргументам Недели»: «Не так давно на Украине проводился социологический опрос, в ходе которого около половины респондентов высказалось за силовое усмирение мятежного Донбасса. Русофобская пропаганда работает в Незалежной с особой изощрённостью, большинство населения настроено по отношению к Донбассу и России негативно.

Сказывается широкомасштабная работа западных служб, специализирующихся на информационных войнах. Под эту музыку Запад затягивает Украину в долговую яму. Киев покупает вооружения, расходные материалы, обслуживание и боеприпасы на полученные от США и их союзников кредиты, по которым потом придётся расплачиваться. Скорее всего с молотка уйдёт земля, потому что остальных ресурсов осталось очень мало.

Если рассмотреть наступление на Украину российских войск чисто гипотетически (поскольку Москва не намерена этого делать и Кремль об этом заявляет постоянно). Даже сложно себе представить при каких условиях ВС РФ могут пересечь украинскую границу. Будет ли это нечто подобное тому, что произошло в августе 2008 года в Южной Осетии и Абхазии?

Возможно. Что касается вашего вопроса, - поддержит ли население Незалежной наступление российских войск. Не так давно, мне задали вопрос ребята из Одессы, - Когда же российские войска к ним придут? Я им ответил, - а почему вы сидите и ждёте кого-то. Не надо никого ждать, а стоит свою судьбу самим брать в свои руки. Если нравится жить в тех условиях, что сейчас созданы на Украине, живите в таких условиях. Не нравится, значит приложите усилия, чтобы их поменять. Не нужно ждать какого-то гипотетического шанса, что вот-вот Россия придёт и освободит их. Здесь даже сложно выбрать правильное определение, как назвать вероятные действия российских войск в такой гипотетической обстановке: освобождение или принуждение Киева к миру, или защита русского (русскоязычного) населения. К тому же, россиян, то есть тех, у кого есть российский паспорт, сейчас много только на Донбассе. На остальной территории Украины есть такие люди, но их крайне мало. Поэтому сложно будет Москве мотивировать своё наступление защитой своих граждан дальше Днепра. Однако Кремль может опереться на письмо Януковича об оказании помощи и защите Украины от хунты, свершившей государственный переворот. Конечно же Москве будет проще принять решение если на территории Незалежной начнутся антиправительственные волнения и зазвучат призывы к братскому российскому народу о спасении. В этом варианте у Москвы будут развязаны руки. И она сможет охватить действиями своих войск и другие украинские регионы, кроме Донбасса. Поводом для решительных действия Кремля будет также ситуация, при которой киевские власти приступят к массовым карательным мерам и экзекуциям и их действия можно будет признать геноцидом».



ВЫВОД

Самое опасное в вопросах, касающихся войны делать выводы, надев розовые очки, ещё хуже заниматься шапкозакидательством. Но, в вопросе оценки поддержки украинцами российских войск, если таковые предпримут освобождение территории Незалежной от американской и натовской оккупации есть значительные трудности. Конечно же, такие эксперты, как председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов знают намного больше, чем мы, и нет повода не доверять их словам. Однако, стоит признать, что западные идеологи изрядно поработали на Украине. Прежде чем начать размещать свои войска в Незалежной, коллективный запад хорошо промыл мозги её населению. Новый Запад повторил финт Запада начала ХХ века, снова русские убивают друг друга. В данном случае часть русского народа – малороссы встречают оккупантов приветливо в надежде, что эта кабала приведёт страну (по нелепому стечению обстоятельств и волею части того же Запада, названную Украиной) и её жителей к благоденствию. После госпереворота 2014 года прошло около восьми лет, а обещанного высокого уровня жизни в Незалежной и в отдалении не видать. И всё же народ не задумывается над тем, что его обманули. Он продолжает верить своим и западным политикам, вопрос… Почему?

Во-первых, радикально настроенные граждане - политически активны в отличие от остальной массы населения, которой всё равно, кто ими правит. Их беспокоит только обустроенность быта. Далее, помимо активной прозападной агитации, украинцы видят Россию, с её низким уровнем жизни, и благоденствующую Европу, сравнение не в нашу пользу. Поэтому граждане Незалежной в значительном числе продолжают отдаляться от корней, от русского мира, выражая этим свою этническую обособленность и предпочитают быть рабами Запада.

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