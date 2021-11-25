Пентагон создал новую службу для борьбы с инопланетянами

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25 ноября 2021, 16:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Министерство обороны США официально создало новый офис для отслеживания и организации наблюдений за НЛО силами и средствами армии США, признав, что постоянные случаи неопознанных воздушных явлений (UAP) «вызывают потенциальные проблемы национальной безопасности», которые нельзя игнорировать. Об этом пишет издание Washington Times.

В служебной записке руководству Пентагона заместитель министра обороны Кэтлин Хикс заявила, что «Группа по идентификации и синхронизации управления воздушными объектами» будет координировать все усилия, связанные с UAP, в вооруженных силах и будет выступать в качестве основного контактного лица Министерства обороны для других федеральных агентств, работающих над этой проблемой.

Создание офиса/службы - важный шаг для Пентагона, который всего несколько лет назад практически ничего не говорил публично об НЛО или своих крайне секретных исследованиях всего необъяснимого с чем сталкиваются американские военные и их союзники. Но, после выпуска серии видеороликов, показывающих близкие встречи военных пилотов с НЛО, Хикс и другие официальные лица приступили к открытому обсуждению потенциальных проблем безопасности, связанные с UAP. Пентагон на полном серьёзе говорит о необходимости предпринимать реальные меры для понимания того, что происходит в небе над Америкой и во всём мире.

В своей служебной записке Хикс заявила, что присутствие UAP «представляет собой потенциальную угрозу безопасности полетов для экипажей и вызывает потенциальные проблемы национальной безопасности».

Директор офиса UAP еще не назван, но этот человек будет курировать широкий круг вопросов, связанных с наблюдениями НЛО.

«Директор… решит проблему путем стандартизации отчетов об инцидентах UAP в отделе; его задача - выявление и сокращение пробелов в оперативных и разведывательных возможностях обнаружения; сбор и анализ оперативных, разведывательных и контрразведывательных данных; подготовка рекомендаций по внесению изменений в политику, подготовка нормативных актов для действий в зависимости от обстоятельств; определение подходов к предотвращению или уменьшению любых рисков, создаваемых интересующими воздушными объектами; и другие действия, которые директор считает необходимыми»,- говорится в меморандуме военного ведомства США.

К этой же работе будет подключена военная разведка США.

Пентагон и ODNI (директор национальной разведки) совместно работали над крупным докладом об НЛО, опубликованным ранее в этом году. В данном отчете, опубликованном в июне, определено, что большинство наблюдений НЛО военнослужащими США остаются необъяснимыми, но могут быть связаны с «прорывными технологиями» конкурентов, представляющими серьезную угрозу национальной безопасности.

Исследование не исключило, что посетители из далеких галактик стали причиной более 100 необъяснимых наблюдений UAP военнослужащими США.

Заявление Пентагона было сделано в связи с тем, что двухпартийная группа сенаторов, в том числе демократ Кирстен Гиллибранд из Нью-Йорка и республиканец Марко Рубио из Флориды, продвигают поправку к находящемуся на рассмотрении Закону о разрешении создать Управление по наблюдению за аномалиями и разрешению проблем для координации вооруженных сил США и разведывательных служб в работе относительно НЛО.

Похоже, фантазии американцев начинают переходить на новый шизоидный уровень. Причём, это помутнение сознания носит в США массовый характер и уже охватывает не только низовые уровни населения, но и элиту, включая представителей верховной власти и высшего военного командования. Это психическое состояние руководства США не может не вызывать беспокойства, поскольку в его распоряжении находятся крупные арсеналы оружия, включая ядерное.

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