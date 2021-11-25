МО РФ: Российский военный спутник выведен на расчетную орбиту

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25 ноября 2021, 12:43

Фото: Соцсети

В четверг на космодроме Плесецк стартовала ракета-носитель «Союзом-2.1Б», которая вывела на расчётную орбиту военный спутник. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на ДИМК МО РФ.

В частности, в информации ДИМК МО РФ говорится: «Стартовавшая сегодня, 25 ноября, в 04 часа 09 минут МСК со стартовой площадки космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1Б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1Б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме».

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