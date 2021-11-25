На Дальнем Востоке подняты в воздух Ту-95МС и Ту-22М3

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25 ноября 2021, 12:31

Фото: Минобороны РФ

В авиационных полках дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, проведены плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС и сверхзвуковых дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

В соответствии с планом подготовки пилотов и штурманов были выполнены учебные полёты стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 к пилотированию и навигации были привлечены экипажи, в состав которых входили как опытные летчики и штурманы, так и молодой летный состав.

ДИМК МО РФ уточняет: «В ходе выполнения полетных заданий отработаны элементы проверки техники пилотирования членов экипажей, а также действия лётного состава по поддержанию натренированности при выполнении полетов в светлое и темное время суток. Особое внимание уделено групповым полетам строем в темное время суток».

Напоминаем, что самолёты Ту-95МС данного соединения ВСК РФ участвуют в патрулировании воздушного пространства над тихим океаном, в том числе и совместно с бомбардировщиками НОАК.

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