Китайские военные корабли и самолёты следят за действиями американского эсминца, преодолевшего Тайваньский пролив

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24 ноября 2021, 17:54

Фото: Соцсети

24 ноября ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направили корабли и самолеты для наблюдения за действиями американского эсминца Milius (класса Arleigh Burke) ВМС США, который прошел через узкий пролив, разделяющий материк и Тайвань во вторник утром.

Это был первый такой переход через Тайваньский пролив после того, как президент Си Цзиньпин и его американский коллега Джо Байден провели в начале этого месяца видеосаммит, на котором президент Китая предупредил Байдена, что поддержка независимости Тайваня будет «игрой с огнем».

Напоминаем, что эсминец Milius оснащён двумя пусковыми установками системы ПРО Aegis, а также ПУ противокорабельных крылатых ракет «Гарпун» или КР «Томагавк».

Седьмой флот США заявил, что проход во вторник эсминца через Тайваньский пролив был обычным транзитом.

Представитель НОАК Чжао Лицзянь заявил: «Военные корабли США неоднократно демонстрировали свою силу и совершали провокации в Тайваньском проливе под видом свободы судоходства. Это не обещание свободы и открытости, а преднамеренное действие, направленное на разрушение регионального мира и стабильности…США должны немедленно исправить свои ошибки, прекратить играть с огнем».

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