Морпехи БФ получили новые автоматы АК-12

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24 ноября 2021, 15:07

Фото: Минобороны РФ

В войсковое соединение морской пехоты Балтийского флота поступили новые автоматы АК-12 на замену старых АК-74М. Ведётся приведение к нормальному бою нового стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа(ЗВО).

В штабе ЗВО пояснили: «В настоящее время военнослужащие соединения морской пехоты приступили к пристрелке и приведению оружия к нормальному бою на полигоне Хмелевка. АК-12 калибра 5,45 мм - автомат нового уровня. По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы из любого положения. Кроме того, значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. В магазине появилась прозрачная вставка для контроля боезапаса, а в пистолетной рукояти - футляр, где можно хранить батарейки для прицела или медикаменты. Под стволом возможна установка гранатомета. Также производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию».

В этой версии Автомата Калашникова приклад невозможно использовать в рукопашном бою. Когда патроны закончатся, остаётся уповать только на штык, малую пехотную лопату и собственные кулаки.

В перспективе автомат АК-12 рассчитан на возможность замены ствола с тем, что бы была возможность стрелять патронами различного калибра. Для начала это 5,45-мм и 7,62-мм. Однако, есть вероятность, что будут в отдалённой перспективе использоваться стволы с калибрами НАТО: 5,56-мм и 6,8-мм.

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