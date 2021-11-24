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Наращивание сил НАТО на российской границе заставляет МО РФ повышать эффективность ядерной триады и высокоточного оружия

, 13:45

Наращивание сил НАТО на российской границе заставляет МО РФ повышать эффективность ядерной триады и высокоточного оружия
Фото: Соцсети

Активность войск НАТО близ российских границ диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерной триады, повышения потенциала сил неядерного сдерживания, включая ускоренное оснащение войск высокоточным оружием и эффективными средствами поражения. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на заявление министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Агентство цитирует слова Шойгу: «Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооружённых сил (ВС)».

На коллегии Минобороны, прошедшей в среду, российский военный министр подчеркнул, что среди приоритетов развития ВС основополагающими являются: повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания. Также на коллегии была заслушана информация об оснащении войск высокоточным оружием, эффективными средствами поражения, современным вооружением и техникой.

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