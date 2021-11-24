США полны решимости готовиться к военным действиям в российской Арктике

Аргументы Недели → Армия 13+

24 ноября 2021, 13:03 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Заместитель командующего армией США в Европе и Африке генерал-майор Питер Андрисяк считает, что Арктика — это то, к чему всё американское командование очень пристально приглядывается. У Вашингтона, по поступающей, возрастает интерес к тому, что происходит за Полярным кругом. Об этом пишет издание High North News.

Свой спич, обращённый к местной прессе, генерал Андрисяк произнёс в ходе визита в норвежский город Бардуфосс (северо-восток Норвегии), где располагается база 6-ой дивизии норвежской армии. Похоже, что он прибыл в данный район на рекогносцировку. Эксперты отмечают возросший интерес США и НАТО к российскому региону крайнего Севера и Арктики.

Бардуфосс находится примерно в полутысячи километрах от российской границы. Это нормальная оперативная глубина.

Американцами уже заранее анонсируются некие геополитические изменения в арктическом регионе, это западные идеологи войны выдают желаемое за действительное. В тексте статьи, опубликованной в High North News, красной нитью проходит посыл, что США, как самая сильная держава в мире может себе позволить взять всё, что она пожелает. Америка представлена, в данном контексте, как субъект «право имеющий», этакий Родион Раскольников в мировом масштабе. Но, как известно, за преступлением наступает наказание.

УЧИТЬСЯ У НЕУДАЧНИКОВ

Вышеуказанный Андрисяк провел встречи с норвежскими офицерами и ознакомился с особенностями боевой подготовки норвежских войск в условиях крайнего севера. Конкретно в Бардуфоссе дислоцируется бригада вышеозначенной дивизии. До этого визита Андрисяк участвовал в конференции, посвящённой особенностям ведения боевых действий в холодном климате, которая прошла в норвежском Эльверуме (недалеко от Осло).

Американцы работают в свойственной им манере вместо того, чтобы заняться боевой подготовкой, на которую должен делаться упор при обучении войск оперированию на Арктическом театре военных действий (ТВД), они разводят трёп на многочисленных конференциях, углубляя (по их мнению) ментальную связь с союзниками. Для овладения военным искусством – этот метод бесперспективен. К тому же, они не тех выбрали себе в качестве учителей. Норвежская армия имеет только один военный опыт, который был ею до тонкостей освоен в ходе Второй мировой войны. Она овладела незаменимым для выживания приёмом эффектной быстрой капитуляции. Проще говоря, к нашему удовольствию, американцы и НАТО идут в неправильном направлении в деле боевой подготовки войск для военных действий в условиях Крайнего Севера.

Конечно же, всё тот же Андрисяк отметил: «Я не удивлен, но чрезвычайно впечатлен тем, насколько хорошо они (норвежские военные) работают в этой среде. Есть чему поучиться». Он будет ещё более впечатлён, когда увидит несравненные навыки норвежских военных – сдаваться в плен.

Норвежские вооруженные силы сопротивлялись немецким войскам в 1940 году ровно два месяца, день в день. Это великолепный пример для подражания, для американских солдат, поднаторевших в бегстве из Вьетнама и из Афганистана. А военное искусство, которым владеют норвежские войска в данном ключе и которое у них заимствуют янки – можно назвать уникальным.

Ранее, тот же самый Андрисяк заявлял, что новая стратегия Пентагона предполагает полное изменение, улучшающее способность армии проводить эффективные и расширенные операции в Арктике. Тогда же было заявлено, что за образец взяты норвежские вооружённые силы. Командующий норвежской армии генерал-майор Ларс Сиверт Лервик сообщил High North News, что за последние четыре года количество совместных тренировок норвежцев и американцев в заполярье значительно увеличилось. Сюда с завидной периодичностью прибывают на короткие сроки военнослужащие Армии и КМП США.

ГЕНЕРАЛ МОРОЗ

Главная трудность, с которой столкнулись американцы – это не способность долговременно находится в холодных климатических условиях. Там, где российский солдат чувствует себя относительно комфортно, американец вынужден выживать на экстремальной грани. Янки возвращаются домой после таких тренировок с обморожениями и другими повреждениями, связанными с переохлаждением. Кроме того, на них оказывает сильное психологическое воздействие как полярная ночь, так и полярный день.

Норвежцы отмечают, что их американские коллеги несмотря на то, что уже не первый раз проходят обучение в заполярье – не имеют нужной экипировки. Здесь сказывается косность мышления американского командования. Оно, в настоящее время, занимается планированием на перспективу, как всегда в нескольких вариантах, ваяет хитроумные и совершенно нерабочие стратегии. А тем временем элементарные вопросы снабжения войск остаются без должного внимания.

Что касается штабного планирования. Его ценность явно преувеличена. В такой работе не избежать ошибок, даже используя современные приборы позволяющие провести тщательное сканирование той местности, на которой предстоит воевать и применяя компьютерное моделирование. Древнее как мир правило, озвученное Александром Суворовым, остаётся неизменным: «Гладко было на бумаге, но забыли про овраги…». Новая сетецентрическая система управления в вооружённых силах США приводит к тому, что генералы вмешиваются в действия низовых подразделений и не дают низовым командирам проявлять разумную самостоятельность и инициативу. А это чревато поражением на поле боя. Отученные принимать самостоятельные решения командиры подразделений будут теряться в сложной, быстро изменяющейся обстановке современного боя.

ТУХЛАЯ СТРАТЕГИЯ

В арктической стратегии армии США отмечается: «изменения геополитической среды и действия великих конкурентов в сочетании с изменяющейся физической средой требуют от армии переориентировать и проанализировать варианты восстановления арктического потенциала». По поводу изменения геополитической среды мы уже говорили. Но, вот что означает «восстановление арктического потенциала», которое янки только намереваются проанализировать – объяснить сложно. Точнее не возможно, поскольку у США этого арктического потенциала никогда не было. В Америке, похоже, любят фантазировать. То, что там искусно блефуют и поднаторели в обмане – факт известный. А теперь совершено ясно, что фантазирование и ли как они сами говорят – «креативность», является также неотъемлемой чертой американского образа мышления. Для Голливуда или рекламных компаний (а равно и в информационной войне) – это, видимо, хорошо. Однако, в реальной (физической, а не виртуальной) войне фантазирование может привести к катастрофе.

Сам Андрисяк отмечает, что американская стратегия (или фантазирование) «движется и прогрессирует». Американские военные, в частности, через несколько лет проведённых в арктической зоне, поняли, что надо «уже начать анализировать точки поломки и слабые места в оборудовании, используемом в экстремальных условиях, для обеспечения боевой готовности».

Невольно напрашивается вывод, что в боевой подготовке войск для действий в условиях Крайнего Севера янки всё ещё находятся в начале долгого пути. Кстати Пентагон, обладающий серьёзной учебной материальной базой в тёплом поясе, только планирует разместить соответствующие учебные центры на Аляске.



НА МОРЕ И В ВОЗДУХЕ

Несмотря на то, что Пентагон намеренно усиливает присутствие своих кораблей в морских зонах близ Арктики, США не задумывается над тем, как не приспособленный к действию в сложной ледовой обстановке американский флот, заточенный под войну в теплых широтах будет оперировать в высоких широтах. Штаты практически не располагают ледокольными силами. Надувание щёк не поможет кораблям, застрявшим во льдах. Когда те превратятся в неподвижные мишени для средств поражения противника. ВМС Америки попросту не готовы воевать в высоких широтах. То же, касается ВВС США.

Приспособленность самолётов пятого поколения F-35 к боевому функционированию в условиях Крайнего Севера оценивается экспертами - негативно. Но, в Пентагоне, похоже этот факт не признают. Дело в том, что даже в тепличных для авиации условиях (в зонах умеренного и тёплого климата) только 30% от всего парка многофункциональных истребителей F-35 находятся в боеготовом состоянии. Остальные стоят на приколе из-за тех или иных технических проблем. А что говорить об этих самолётах, размещенных, в арктической зоне?



Однако, ВС РФ нет повода - расслабляться. Шапкозакидательство не раз подводило русскую армию в её долгой войной истории, наступать снова на эти грабли не стоит. Конечно же, российские Вооружённые силы не уповают на хромоту стратегий и планов США и основательно готовятся защищать свою арктическую зону. Недооценка противника, равно и его переоценка – одинаково опасны. Разведке есть, чем заниматься.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости