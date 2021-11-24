Подлодка «Курск»: так она утонула?

Аргументы Недели → Армия 13+

24 ноября 2021, 11:16

Бывший командующий Северным флотом адмирал Попов, который был непосредственным участником трагических военных учений 20 лет назад, когда погибла атомная подводная лодка «Курск», заявил, что «Курск» погиб не в результате взрыва торпед в отсеках лодки, а в результате столкновения с американской подводной лодкой «Толедо» или «Мемфис».



По его словам, одна из американских подводных лодок не рассчитала свой маневр и в результате врезалась в борт «Курска». После чего на другой подводной лодке сочли это столкновение атакой и дали два торпедных залпа по «Курску». Наша подлодка камнем пошла на дно. А американская, получившая большие повреждения, легла на дно примерно в 700 метрах от «Курска» и выбросила сигнальный буй. Именно сигнал от этого буя, как говорит Попов, был ошибочно идентифицирован как стук оставшихся в живых наших моряков.



Почему сегодня, в такое опасное и тревожное время, руководство России решилось обнародовать эту страшную тайну, которую хранило 20 лет? Дело в том, что ситуация в наших отношениях с американцами достигла самого дна. Американский конгресс рассматривает предложение ужесточить санкции против руководства России и против определённых компаний. Причина этого прежде всего в «Северном потоке – 2». Газопровод становится критически важным и для американцев, и для нас. Американцы благодаря своей политике подогнали цены на газ для Европы так высоко, что они стали уже сопоставимы со стоимостью их сланцевого газа. Раньше он проигрывал конкуренцию нашему, а теперь они могут и потягаться. Драка идёт за этот кусок жирного пирога. И в этой игре Россия бросает на стол козыри, которые раньше были засекречены. На днях ведомство Сергея Викторовича Лаврова опубликовало переписку с лидерами и министрами иностранных дел стран Минской группы по Украине. Это нехарактерный для дипломатии шаг и тоже говорит о крайности случая. Теперь решили бросить на стол козырь с подводной лодкой. Идёт большая игра. И в основании этого пока политического конфликта, ситуация вокруг «Северного потока – 2».



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