Аргументы Недели Армия 13+

Россия и Китай утвердили совместные планы развития военного сотрудничества на 2021-2025 годы

, 20:28

Россия и Китай утвердили совместные планы развития военного сотрудничества на 2021-2025 годы
Фото: Соцсети

В ходе рабочей встречи министров обороны РФ Сергеем Шойгу и КНР Вэй Фэнхэ, которая состоялась во вторник в режиме видеоконференцсвязи, утверждена дорожная карта развития сотрудничества в военной области между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (2021-2025). Об этом сообщает ДИМК МО РФ. Военные РФ и КНР нацелены расширять совместные стратегические учения, патрулирование в воздухе и на море.

Министры обороны России Сергей Шойгу и Китая Вэй Фэнхэ подписали план развития сотрудничества в военной области между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на 2021-2025 годы. договорились наращивать взаимодействие между вооружёнными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований. Они также подвели итоги состоявшихся в текущем году совместных морского и воздушного патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В текущем году российско-китайское военное сотрудничество во всех областях поступательно углублялось. Заметное развитие получило взаимодействие вооруженных сил двух государств в сфере организации совместных мероприятий боевой подготовки.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Экономика

Лавров назвал вопиющими американские санкции в отношении «Северного потока – 2»

Лавров назвал вопиющими американские санкции в отношении «Северного потока – 2»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, 23 ноября, что Запад во главе с США использует санкции по поводу и без, а вопиющим примером являются рестрикции в отношении "Северного потока – 2".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия