Россия и Китай утвердили совместные планы развития военного сотрудничества на 2021-2025 годы

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23 ноября 2021, 20:28

Фото: Соцсети

В ходе рабочей встречи министров обороны РФ Сергеем Шойгу и КНР Вэй Фэнхэ, которая состоялась во вторник в режиме видеоконференцсвязи, утверждена дорожная карта развития сотрудничества в военной области между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (2021-2025). Об этом сообщает ДИМК МО РФ. Военные РФ и КНР нацелены расширять совместные стратегические учения, патрулирование в воздухе и на море.

Министры обороны России Сергей Шойгу и Китая Вэй Фэнхэ подписали план развития сотрудничества в военной области между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на 2021-2025 годы. договорились наращивать взаимодействие между вооружёнными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований. Они также подвели итоги состоявшихся в текущем году совместных морского и воздушного патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В текущем году российско-китайское военное сотрудничество во всех областях поступательно углублялось. Заметное развитие получило взаимодействие вооруженных сил двух государств в сфере организации совместных мероприятий боевой подготовки.



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