Картаполов: Не придётся ли украинцам цепляться за улетающие американские самолеты и вертолеты

Аргументы Недели → Армия 13+

23 ноября 2021, 17:06

Фото: Соцсети

О том, что председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов напомнил Киеву о судьбе Афганистана в свете сообщений о возможной отправке США оружия и советников на Украину, сообщает новостное агентство «Интерфакс».

В частности, Картаполов заявил: «Все стремления США помочь Украине ведут ее к пропасти (предложив вспомнить), чем завершилась американская авантюра в Афганистане».

Он так же добавил: «Не придётся ли потом украинцам цепляться за улетающие американские самолеты и вертолеты. А когда наступит час, рядом уже не будет этих советчиков и помощников».

Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники, что США строят планы отправки военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину. Данное решение мотивируется информацией или дезинформацией американского разведсообщества о скоплении российских войск близ украинской границы. Стало известно, что Америка намерена отправить на Украину Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, минометы, переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер», а также ранее закупленные Пентагоном российские вертолеты Ми-17, изначально предназначавшиеся для афганской армии.

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