На Чукотке прошла ротация дежурных сил авиации ПВО

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23 ноября 2021, 16:45

Фото: Соцсети

На Чукотке, в зоне ответственности Тихоокеанского флота (ТОФ), прошла плановая ротация дежурных сил авиации, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа(ВВО).

На аэродром Угольные Копи прибыли экипажи дальних высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и новая смена технического состава, которые приступили к решению задач по охране воздушных рубежей Российской Федерации в дальнем Северо-восточном районе РФ.

Пресс-служба ВВО пояснила: «Лётчики из состава смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке уже более года несут боевое дежурство в Арктике и свыше 10 раз поднимались на сопровождение иностранных военных самолетов, приближающихся к границе России».

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