Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота провёл учебную постановку морских мин

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23 ноября 2021, 16:35

Фото: Соцсети

Экипаж дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Великий Новгород» Черноморского флота (ЧФ) отработал задачу по постановке подводных минных заграждений в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря в ходе тактических учений. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

По замыслу учения экипаж подводной лодки «Великий Новгород» скрытно осуществил постановку мин на предполагаемом маршруте следования корабельных ударных групп условного противника.

Действия российской ДЭПЛ обеспечивал морской тральщик «Ковровец». Он же по окончании учений выполнил выборку учебных мин, отработав действия по своему прямому предназначению.

«Постановка подводных минных заграждений является обязательным элементом цикла боевой подготовки экипажей подводных лодок»,- уточнила пресс-служба ЮВО.

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