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ВКС провели брифинг для военных атташе посольств иностранных государств

, 16:29

ВКС провели брифинг для военных атташе посольств иностранных государств
Фото: Минобороны РФ

23 ноября был проведен брифинг заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Андрея Юдина с военными атташе посольств 52 стран. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

«Основное внимание было уделено информированию о современной структуре ВКС и задачах, решаемых видом Вооруженных Сил Российской Федерации. На брифинге присутствовали около 80 военных атташе из 52 стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе представители 16 стран НАТО», - информирует ДИМК МО РФ.

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