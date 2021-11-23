Четвёрка российских МиГ-31БМ уничтожила 10 сверхзвуковых ракет условного противника в стратосфере

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23 ноября 2021, 16:23

Фото: Соцсети

Четыре дальних истребителя-перехватчика МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) были подняты по боевой тревоге с аэродрома Большое Савино в Пермском крае для перехвата и уничтожения 10 сверхзвуковых ракет условного противника в нижних слоях стратосферы. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Четная войсковая часть получила данные об обнаружении и идентификации воздушных целей на высоте около 15 км наземными радиотехническими средствами противовоздушной обороны. После этого четверка дальних истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ была поднята в воздух «по тревоге».

На вышеуказанных высотах были захвачены средствами обнаружения и уничтожены ракетами класса «воздух-воздух» цели летевшие в три раз быстрее скорости звука.



Пресс-служба ЦВО напоминает, что бортовые радиоэлектронные средства обнаружения дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31БМ видят цели на расстоянии до 320 км, радиус поражения ракетами класса «воздух-воздух» достигает 280 км.

Авионика самолета способна одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.

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