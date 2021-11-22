Виктор Литовкин: стоит задать вопрос, - почему адмирал Попов вновь заговорил о причине гибели «Курска» 20 лет спустя

Аргументы Недели → Армия 13+

22 ноября 2021, 20:23 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин согласился дать свой комментарий газете «Аргументы Недели» к заявлению адмирала Попова о том, что причиной гибели атомной подводной лодки «Курск» и её экипажа стало столкновение с натовской субмариной.

Бывший командующий Северным флотом адмирал Попов в понедельник заявил прессе: «Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта. Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу».

Комментируя это откровение бывшего главкома Северного флота военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин сказал: «То, что его версия может быть реальной – это вопрос сложный. Почему сложный, потому что он (адмирал Попов – «АН») всегда говорил, что там было столкновение, говорил об этом и министр обороны того времени Игорь Сергеев и не только они. Но, почему-то вдруг все резко замолчали. Как будто этого ничего не было. Спрашивается, - а чего вы 20 лет ждали? Это- раз. Во-вторых, возникает вопрос, - отчего вдруг сегодня об этом вспомнили? Какой повод информационный привязан к этому событию? И ещё не ясно: то ли адмирал Попов хочет повиниться за то, что он сам виноват в истории с «Курском». То ли он исповедается, то ли это запоздалое признание своей вины? Непонятно.

Есть ещё один серьёзный вопрос. Никто не указывает, что в обшивке пострадавшей подводной лодки есть один элемент, загнутый внутрь. При взрыве торпеды (в торпедном аппарате или в отсеке №1 – «АН») такого не может быть. Взрыв внутри вывернул бы обшивку наружу. И ещё, важный вопрос. Когда «Курск» лёг на дно адмирал Попов, который находился в это время на мостике «Перта великого» (ракетный крейсер – «АН»), приказал всем кораблям срочно покинуть район манёвров, а там практически был весь Северный флот на этих учениях. Возникает вопрос, - с чего он испугался? То ли он боялся, что от удара о грунт АПЛ – крылатые ракеты «Гранит» вылетят и атакуют наши корабли. Противокорабельные ракеты «Гранит» после страта между собой распределяют цели и атакуют их стаей. Может, зная об этом, он пытался увести свои корабли от риска удара этих ракет. Но, с другой стороны, они летают на дальность 600 км, на такое расстояние корабли СФ не смоги бы убежать.

И последний важный вопрос. Он (адмирал Попов) командующий Северным флотом. Если ты (имеется ввиду адмирал Попов – «АН») с первой минуты знал, что это иностранная субмарина столкнулась с «Курском», почему ты не поднял в воздух противолодочную авиацию, не закидал эту американскую подлодку как минимум сигнальными буями? Я уж не говорю про глубинные бомбы. Там, погубили твой экипаж. Почему ты молчишь об этом? Не было керосина – скажи, что не было керосина, не смог поднять авиацию. Не решился? Что ты мутишь воду сегодня, через 20 лет? Озарение на него нашло… Вот, это всё как-то непонятно, например – мне лично в это истории.

Потом, подводная лодка Memphis («Мемфис» американская подводная лодка класса «Лос-Анджелес» - «АН»), которая пришла в норвежский порт (в повреждённом состоянии – «АН»). У командующего флотом Попова есть развед-отдел. Соседняя страна.

Что, развед-отдел (СФ – «АН») мышей не ловит? Не знает, что там происходит и почему пришла подводная лодка «Мемфис» в норвежский порт. Если она повреждена, неужели трудно получить информацию: чем повреждена, почему повреждена? В конце концов, есть Главное разведывательное управление, которое тоже должно это знать, есть спутники, другие средства наблюдения».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости