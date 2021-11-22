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22 ноября 2021, 18:33 Анатолий Жильцов

Фото: Соцсети

22 ноября на военном полигоне в Ногинском районе Московской области стартовало первенство Сухопутных войск Вооружённых Сил РФ по армейскому тактико-стрелковому многоборью. В состязаниях принимают участие курсанты высших военно-учебных заведений Сухопутных войск. Первенство будет проводиться с соблюдением максимальных мер противодействия коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации армейской тактической стрельбы в России (ФАТСР), председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.



В течение нескольких дней команды будут состязаться по правилам нового военно-прикладного вида спорта. Для стрелков создали мишенную обстановку, смоделировали различные ситуации боевого применения стрелкового оружия, в которых спортсмены будут демонстрировать мастерство владения оружием. В состав судейской бригады вошли представители ФАТСР, прошедшие дополнительную подготовку. Итоги турнира подведут 26 ноября.



«Основная цель этого первенства - определить не только лучших стрелков и команду, но и проверить качество обучения огневой подготовки у прибывших спортсменов. Не всё зависит от технического состояния оружия, боеприпасов, приборов стрельбы, стрелку необходимо владеть оружием, только на отлично! Одним из важнейших критериев оценки спортсмена-стрелка является способность верно определять расстояния до цели, координировать действия со своими членами команды и метко осуществлять выстрел»,- отметил генеральный секретарь ФАТСР, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.



Генеральный секретарь также подчеркнул, что все соревнования по армейскому тактико-стрелковому многоборью начиная с 2022 года включены в единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта РФ.



Напомним, армейское тактико-стрелковое многоборье включает в свои упражнения - метание ножа и сапёрной лопатки, огневую подготовку, элементы рукопашного боя, оказание первой помощи, тактические задачи. Среди дисциплин: «дистанция - 1 человек», «дистанция - 2 человека», «дистанция - группа».

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