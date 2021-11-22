В РФ составили перечень сведений, относящихся к военной тайне, ВВС США отрабатывают новую стратегию развёртывания по всему миру

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22 ноября 2021, 10:31

В Южном военном округе подвели итоги боевой учёбы и оценили собственную готовность для сдерживания вероятного противника на южном и юго-западном стратегических направлениях. Минобороны готовит новый перечень сведений, относящихся к военной тайне, который вступит в силу с 1 февраля 2022 года. За океаном сообщили о новой стратегии дальней бомбардировочной авиации ВВС США.

На минувшей неделе заместитель командующего Южного военного (ЮВО) округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов подвёл итоги боевой подготовки войск ЮВО за 2021 учебный год. В ходе доклада он сказал: «Основные направления и приоритетные задачи боевой подготовки военного округа в прошедшем учебном году были связаны с развитием разведывательно-огневых и ударных комплексов, с повышением тактической и оперативной маневренности, с разработкой новых способов действий воинских частей и подразделений».

Из его слов также стало известно, что наибольшей интенсивностью боевая учёба войск проводились в марте, апреле, сентябре и октябре текущего года, когда США и НАТО лезли из кожи вон, чтобы обозначить своё военное превосходство в регионе. На это время пришлись все тактические и командно-штабные учения соединений и войсковых частей ЮВО, что позволило не допустить обострения обстановки в зоне ответственности округа.

Статистика боевой учёбы сил ЮВО такова: в минувшем учебном году было проведено около 2,5 тыс. мероприятий боевой подготовки: в том числе: более 1,6 тыс. боевых стрельб отделений; свыше 500 боевых стрельб взводов, около 200 ротных тактических учений, 60 батальонных тактических учений и 16 тактических учений уровня полк, бригада, дивизия. Мурадов пояснил: «Основные усилия в боевой подготовке были сосредоточены на внедрении новых способов и приемов действий подразделений в боевую учебу и на объективной оценке способности командиров реализовать новшества на практике». Также на совещании были озвучены планы боевой подготовки на 2022 год.

Согласно которым будет проведено более 3 тыс. мероприятий, на них отработают создание и применение группировок на основных операционных направлениях. В предстоящем зимнем периоде обучения будет подготовлено более 200 усиленных мотострелковых рот (ротных тактических групп), а в летнем периоде свыше 80 батальонных тактических групп.



В прошлый понедельник стало известно, что Минобороны готовит перечень сведений, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны, который планируется утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2022 года. В документе будет указано более 800 пунктов, он начинается с данных, раскрывающих «результаты ежедневного мониторинга военно-политической обстановки в мире, оперативного анализа и краткосрочных прогнозов появления (развития) угроз безопасности Российской Федерации и её союзников». Есть также раздел, посвящённый информации, которая отнесена к служебной тайне (или ДСП – для служебного пользования), которая не составляет гостайну, вместе с тем - не является общедоступной.

Кроме того, засекретят «сведения о разработке основных направлений военной политики и положений военной доктрины РФ, сведения о правовом регулировании в области обороны, сведения о строительстве, подготовке и поддержании в необходимой готовности Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также планирование их применения. Всего в перечне 16 разделов.

Самым значимым военным событием за океаном было возвращение 18 ноября бомбардировочной группы ВВС США из Европы на военную базу «Дайс» (Dyess), расположенную в Техасе. По информации военно-воздушного командования Штатов 200 летчиков в течение шести недель выполняли специальную миссию на европейском и африканском театрах военных действий на бомбардировщиках B-1. Данные силы размещались в Фэрфорде, Англия.

B-1 несет самую большую обычную полезную нагрузку управляемого и неуправляемого оружия в ВВС США. Выполнявшая 6-недельную миссию в Европе целевая группа бомбардировщиков включала силы из 7-го бомбардировочного крыла с базы «Дайс» и 307-го бомбардировочного крыла с авиабазы ​​«Барксдейл», штат Луизиана. В её составе также были пилоты: из 9-й эскадрильи бомбардировщиков, 28-го подразделения технического обслуживания самолетов, 7-й группы технического обслуживания, 7-й эскадрильи оперативной поддержки, 7-й эскадрильи материально-технического обеспечения, военнослужащие 7-й эскадрильи связи и резервисты 489-й бомбардировочной группы.

Таким образом командование ВВС США отрабатывает рассредоточение подразделений и частей стратегической и дальней авиации по базам, расположенным по всему миру, чтобы при необходимости охватить как можно больше театров военных действий. Предполагается, что эта стратегия позволит Пентагону держать весь мир под контролем и быстро среагировать на любую угрозу интересам США, от куда бы она не исходила.

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