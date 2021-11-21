Боевые катера, подаренные Америкой Украине, скоро войдут в Чёрное море
21 ноября 2021, 19:28
Американские патрульные катера, переоборудованные для нужд украинских ВМС, скоро войдут в Чёрное море и направятся на одну из баз москитного флота Незалежной, вероятнее всего в Одессу. Об этом сообщает новостной портал News18.
США направили два переоборудованных бывших патрульных катера береговой охраны США для усиления ВМС Украины. Лодки пересекли пролив Дарданеллы 20 ноября, через несколько дней после того, как Украина заявила, что опасается нападения со стороны России. Две новые лодки являются частью пакета мер безопасности для Украины, стоимость которого с 2014 года превышает 2,5 миллиарда долларов.
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