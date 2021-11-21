Гребенкин считает, что Москве надо быть готовым к украинским провокациям на границе

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21 ноября 2021, 18:09

Фото: Соцсети

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин считает, что украинские спецслужбы и националисты могут пойти на провокации провокаций на крымском направлении и в отношении экономических объектов России в Азовском и Черном морях. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на «Российскую газету».

Издание цитирует Гребенкина: «В последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Чёрном морях… Отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов…Продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Республике Крым и других приграничных регионах России. Это происходит в том числе путем распространения через различные медийные ресурсы искаженных и недостоверных сведений о внешней и внутренней политике нашей страны».

Он особо подчеркнул: «В результате государственного переворота власть на Украине уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну «агрессором». Данный фактор, безусловно, оказывает крайне негативное влияние на оперативную обстановку на российско-украинском участке государственной границы».

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