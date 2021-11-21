Группа российских боевых кораблей возвращается из Средиземного моря на базу ЧФ
21 ноября 2021, 14:19
Морской тральщик (МТЩ) «Иван Голубец» и противодиверсионный катер (ПДК) «Павел Силаев» Черноморского флота (ЧФ) завершили выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море и начали переход в Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
МТЩ «Иван Голубец» и ПДК «Павел Силаев» в сопровождении морского буксира пересекают пролив Дарданеллы и направляются через Мраморное море в Чёрное.
«Возвращение кораблей в пункт постоянной дислокации осуществляется в соответствии с планом ротации сил флота в дальней морской зоне»,- сообщает пресс-служба ЮВО.
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