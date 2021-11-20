Космические силы США вывели свой спутник на околоземную орбиту

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20 ноября 2021, 11:38

Фото: Соцсети

Легкая ракета-носитель Rocket 3.4, стартовавшая в субботу с Аляски, вышла на штатную орбиту с тестовым аппаратом Космических сил США. Об этом информирует новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на сообщение компании-разработчика Astra Space.

Запуск ракеты носителя со спутником был осуществлен с Тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк (штат Аляска) в 01:16 по времени Восточного побережья США (09:16 мск). На околоземную орбиту выведен аппарат STP-27AD2, напичканный измерительными приборами Космических сил США.

Сам запуск, по сути, был тестированием возможностей ракеты по выводу в околоземное пространство мини-спутников военного и двойного назначения. Rocket 3.4 это двухступенчатая ракета с пятью двигателями, способная выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 м, она может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения: запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX стоит более $60 млн.

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