«Циркон» обнулил военное превосходство ВМС США

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20 ноября 2021, 11:12 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Очередной тестовый пуск гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» окончательно изменил расклад сил в мировом океане. У американских ударных корабельных авианосных групп возникли серьёзные проблемы. Об очередном успешном испытании «Циркона» в акватории Белого моря президенту и Верховному главнокомандующему ВС РФ доложил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

В военном ведомстве РФ о проведении испытаний «Циркона» сообщили: «Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря». На этот раз противокорабельная гиперзвуковая ракета (ПКГР) 3М22 продемонстрировала исключительную точность. Она поразила мишень на дистанции около 460 км. Минобороны также информировало, что полёт «Циркона» соответствовал заданным параметрам, а цель была поражена прямым попаданием. Не мудрено, речь идёт о высокоточном гиперзвуковом оружии, которое в Пентагоне уже оценили, как реальную угрозу для ВМС США, в первую очередь - для ударных корабельных авианесущих групп, составляющих основу военной мощи Америки. Ранее уже сообщалось об успешных пусках «Циркона» не только с надводного корабля. Два тестовых залпа были осуществлены и с борта АПЛ К-560 «Северодвинск»: один в надводном положении, другой - при погружении на глубину 40м.

По информации, опубликованной в открытых источниках, ПКГР 3М22 может развивать скорость в 9 чисел Маха и имеет максимальную дальность стрельбы более 1000 км, в ходе испытаний «Циркона», тестируется уникальная по характеристикам помехоустойчивости система самонаведения. Это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. По своим техническим и боевым характеристикам она не имеет аналогов в мире. К тому же, на данный момент на вооружении США и НАТО нет таких средств ПРО, которые могли бы защитить американские корабли от этой ракеты. Её государственные испытания планируется завершить уже в текущем году.

Гиперзвуковыми противокорабельными ракетными комплексами 3K22 «Циркон» будут оснащать атомные подводные ракетоносцы многоцелевого назначения, четвёртого поколения, проекта 885М «Ясень-М» и модернизированный вариант субмарин третьего поколения проекта 949А «Антей». Кроме того, ими планируют вооружить фрегаты проекта 22350, а также, в ходе модернизации - тяжёлые атомные ракетные крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Пётр Великий», и надводные корабли других проектов. Пусковые установки для гиперзвуковых ракет «Циркон» унифицированы с ПКР П-800 «Оникс» и КР «Калибр» (3М54). Предусмотрены сухопутное и воздушное базирование данного вида вооружения.

Стоит отметить, что в США активно ведутся работы по созданию гиперзвукового оружия. Американские разработчики пока ставят перед собой довольно скромную задачу – разогнать свою ракету до скорости в пять чисел Маха. ВМС Соединённых Штатов признаёт, что деятельность многочисленных подрядчиков Пентагона и других ведомств, работающих на оборону Америки, пока, не даёт нужных результатов, а испытания, проводимые различными организациями, не создают общую картинку в разработках, поэтому в них нет прогресса. Напоминаем, что к настоящему времени Министерство обороны США (DoD) успешно провело испытания только прототипа корпуса будущей своей гиперзвуковой ракеты (20 марта 2020 года). Из всего вышесказанного следует, что Соединённые Штаты находятся пока только в начале долгого пути в разработке гиперзвука.

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