МО РФ: стратегические самолёты ВСК РФ и ВВС НОАК совершили совместное патрулирование воздушного пространства над Тихим океаном

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19 ноября 2021, 16:57

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Авиагруппа 19 ноября в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Официально целью этой акции указано «развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности».

ДИМК МО РФ поясняет: «Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран».

Несмотря на то, что Москва и Пекин отрицают наличие договорённостей о военном союзничестве, РФ И КНР на систематической основе проводят совместные учения во всех средах и совместное воздушное патрулирование над водами Тихого океана. США и их сателлиты должны считаться с данным фактом, поскольку объединённый военный потенциал России и Китая не только сравним, но и по многим параметрам превосходит боевые возможности вооружённых сил Америки и её союзников.

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