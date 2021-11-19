На фоне эскалации в Донбассе прошла встреча министров обороны Украины и США

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19 ноября 2021, 16:49 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Министр обороны США Ллойд Остин принял главу украинского военного ведомства в Пентагоне в четверг. Из источников в Незалежной стало известно, что Алексей Резников обсудил в ходе этой встречи вопросы стратегического партнерство между Украиной и США и оборонные и внутриполитические реформы. Об этом сообщает издание Washington Times.

Издание WT пишет о том, что Резников поплакался Остину, мол его страна «на протяжении восьми лет отражала волны гибридной агрессии России. В частности, он заявил: «Мы ценим все усилия Соединенных Штатов по привлечению внимания Москвы к следующему этапу военных приготовлений вокруг Украины». Что он мог ещё сказать. Его, собственно, ставили на пост министра обороны ради вот таких вояжей. Похоже, Пентагону новый министр пришёлся по нраву во всех отношениях.

Остин заверил Резникова в поддержке и сообщил о том, что Америка внимательно следит за телодвижениями Москвы. По данному поводу стоит сказать несколько слов. Судя по всему, эта американская внимательность заходит далеко за рамки реального. И там, где никаких телодвижений нет и в помине, американцы включают своё богатое воображение.

Резников, вполне ожидаемо, обвинил Россию в том, что она «готовится к следующему этапу наступления». И призвал объединиться «против российской агрессии».

В четверг г-н Резников также посетил Капитолийский холм, для встречи с сенатором от Оклахомы Джимом Инхофом, высокопоставленным республиканцем в комитете Сената по вооруженным силам. Часть переговоров была посвящена рассматриванию спутниковых снимков и рассуждениям о том, что же на них могло быть изображено.

Инхоф пустился в пространные рассуждения о том, чего ему точно не известно, то есть – об искусстве ведения войны в условиях русской зимы. Далее он высказал предположение о том, что Путин извлекает выгоду из слабости США после ухода США из Афганистана.

Издание цитирует слова Инхофа: «Он (Путин – «АН») знает, что наши союзники по НАТО обеспокоены катастрофой в Афганистане и что многие европейские страны опасаются, что Соединенные Штаты больше не заинтересованы в трансатлантической безопасности». Получается, что янки продолжают петь свою старую песню об агрессивности России и, что именно это стало причиной напряженных отношений РФ и коллективного Запада.

Напоминаем, что Москва назвала реальную причину данной напряжённости. На прошедшей в четверг коллегии МИД РФ Владимир Путин указал на военную активность НАТО у российских границ, включая военно-морские учения США в Черноморском регионе. Кроме того, президент РФ заявил, что стратегические бомбардировщики ВВС США с вооружением на борту летают в непосредственной близости от западных и юго-западных рубежей России.

«Наши опасения и меры предосторожности в отношении расширения НАТО на восток были полностью проигнорированы», - сказал Путин в своем внешнеполитическом послании в четверг, - «Наши «партнеры» очень своеобразны и, мягко говоря, не воспринимают всерьез все наши предупреждения и разговоры о «красных линиях»».

К слову, США и НАТО давно уже эти линии преодолели как в восточной Европе, так и в Закавказье. Теперь Вашингтон стремится их нарушить в Центральной Азии.

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