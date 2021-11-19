Австралийский посол в США: AUKUS не является оборонным пактом

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19 ноября 2021, 16:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Решение Австралии отказаться от контракта с Францией на покупку дизельных субмарин в пользу сделки с США и Великобританией на приобретение атомных подлодок, это не просто стремление получить современное вооружение. Суть содеянного в том, что Канберра, Лондон и Вашингтон сформировали новое англоязычное партнерство, известное как AUKUS (Австралия-Соединенное Королевство-Соединенные Штаты). Об этом заявил австралийский посол в США. Материал на данную тему был опубликован изданием Washington Times.

Австралийский посол в Вашингтоне Артур Синодинос заявил журналистам, что основная цель AUKUS - помочь создать «глобальный, основанный на правилах (не уточнил каких) порядок», поскольку геостратегический фокус смещается в Индо-Тихоокеанский регион. Он сказал, что «главной проблемой» второй половины 20 века и начала 21 века стал подъем Китая как мировой экономической и военной сверхдержавы.

Синодинос молвил, что AUKUS является «агностиком страны» и признал, что это не совпадение, что Австралия в прошлом году взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону, которые сейчас составляют 2,5% от валового внутреннего продукта, и приобрести новый военный потенциал, поскольку Пекин резко увеличивает свое глобальное присутствие. Что он имел ввиду называя AUKUS агностиком Австралии? Сказать сложно. Предположим, за этой туманной фразой кроется тот факт, что «Зелёный континент» намерен воспользоваться приоритетами нового партнёрства.

WT цитирует слова Синодиноса: «Наши стратегические обстоятельства изменились…Мы не можем сделать это в одиночку. Американцы говорят то же самое: они не могут сделать это в одиночку. Если мы будем работать вместе, это умножит силу».

От австралийского посла также стало известно, что партнёры по новому блоку поделятся технологиями, наибольший интерес представляют: искусственный интеллект, операции по кибербезопасности и машинное обучение. Он так же подчеркнул, что Австралия рассчитывает на участие в ранних стадиях разработок новых систем вооружения, как это было с развертыванием программы F-35 Joint Strike Fighter. Вероятно, речь идёт и о гиперзвуке, и о других системах, которые создаются на новых физических принципах, совершенно очевидно, что Канберра рассчитывает получить и ядерные технологии.

«Это также лучший способ получить максимальную выгоду - не только в военном, но и в промышленном отношении», - резюмировал ход своих мыслей посол.

Австралия будет работать над модернизированными версиями атомных подлодок совместно с США и Великобританией в течение следующих 18 месяцев. Речь идёт об изменениях в дизайне АПЛ и о совершенствовании самого способа их строительства. Как сказал посол, субмарины будут работать на высокообогащенном уране, как и ВМС США и Королевский флот.

Одно можно сказать наверняка: Канберра сосредоточена на развитии отечественной индустрии строительства подводных лодок, а не на закупке остатков в Вашингтоне или Лондоне.

«Мы хотим создать продуманную конструкцию, а не тратить следующие несколько лет на перепроектирование подводных лодок», - сказал Синодинос.

По его словам, Австралия будет модернизировать свои дизельные подводные лодки класса Collins для использования до тех пор, пока ее ядерный флот не будет готов к работе.

Австралия рассчитывает создать мощную оборонную индустрию опираясь на новое партнёрство. В рамках AUKUS будет создаваться новый многочисленных флот атомных субмарин, достаточный для поддержания военного превосходства на индо-тихоокеанском ТВД.

Синодинос сказал, что Канберра не хочет создавать видимость развития ядерной энергетики. Он также заверил, что речь пока не идёт о приобретении Австралией ядерного оружия.

Синодинос подчеркнул, что AUKUS не является оборонным пактом. У Канберры есть и другие ценные договоренности, такие как сотрудничество военной разведки «Five Eyes» с Новой Зеландией, США, Канадой и Великобританией.

Синодинос не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном расширении AUKUS и вероятных новых участниках этого блока. Похоже, что в этот триумвират никого больше пускать не будут. Другие желающие к нему присоединиться рассматриваются, как партнёры AUKUS не далее того. В качестве ближайшего кандидата в такие партнёры названа Индия.

Стоит отметить, что Австралия наравне с Канадой и Новой Зеландией входят в так называемый «Английский союз. Главой государства в этих странах является английская королева, насколько это формальный пост - сложно судить. Однако, мы сейчас наблюдаем объединение в военный блок именно крупнейших стран, входящих в Английский союз в купе с США.

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