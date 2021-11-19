Минобороны заявляет: два Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей

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19 ноября 2021, 14:49

Фото: Соцсети

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Сопровождали «Медведей» истребители поколения 4 ++ Су-35с из состава объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета двойки Ту-95мс составила около 10 часов.

МО РФ подчёркивает: «Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Напоминаем, накануне Владимир Путин указал на тот факт, что прерывала патрулирование мирового воздушного пространства самолётами стратегической авиации, а Соединённые Штаты не стали следовать этому примеру. Теперь дальняя авиация ВКС РФ осуществляет полёты в «нейтральном воздухе» в плановом порядке.

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