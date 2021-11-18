Британцы и американцы делают всё, чтобы утонувший в Средиземном море F-35B не попал в руки российских моряков

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18 ноября 2021, 19:53

Фото: Соцсети

Великобритания обратилась к ВМС США за помощью в поиске и извлечении из воды утонувшего самолёта F-35B Королевского флота в Средиземное море после катапультирования из него пилота. Предполагается, что истребитель находится примерно на глубине 1600 -1800 м. Британцы опасаются, что этот борт может попасть в руки российских военных. Об этом пишет издание MailOnLine.

Спасательные корабли Королевского флота работают с американцами над поиском F-35B Lightning II с глубины более мили. У Великобритании есть оборудование и силы для поиска и подъёма на поверхность обломков самолета стоимостью 120 миллионов фунтов стерлингов, но союзники по НАТО были ближе к месту катастрофы», - пишет издание.

Но, нее смотря на это спасательные корабли Туманного Альбиона летели на всех парах к месту падения самолёта, поскольку он напичкан сверхсекретным оборудованием.

Ранее поступило сообщение, что пилоту британских ВВС пришлось катапультироваться из своего реактивного самолета, через некоторое время после взлёта с палубы авианосца Queen Elizabeth. Падение произошло в международных водах, а здесь как говорится – работает закон моря: кто найдёт самолёт первым, тому от и будет принадлежать.

Предметом беспокойство британцев является новейшая авионика, установленная на истребители F-35B. Однако, в районе его падения российских военных кораблей нет, а британцев, похоже, истязает приступ острой паранойи. Их энтузиазмом заразились и американцы. Спасательные корабли ВМС США вышли из Испании и также полным ходом идут к точке крушения истребителя.

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