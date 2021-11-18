ДЭПЛ «Старый Оскол» отработала погружение в черноморские глубины

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18 ноября 2021, 19:23

Фото: Соцсети

Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Старый Оскол» из состава 4-ой ОБрПЛ Черноморского флота (ЧФ) отработала погружение на рабочую глубину в 240 м, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Судя по всему, субмарина опустилась в слой сероводорода, который представляет из себя агрессивную химическую среду.

Пресс-служба ЮВО проинформировала: «Экипаж отработал задачи на различных глубинах, с максимальным погружением более чем на 240 метров. Кроме того, в ходе погружения подводники проверили работу всех систем и механизмов, отработали алгоритм действий при управлении ДЭПЛ на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность. Ранее в рамках курсовой задачи экипаж подводной лодки «Старый Оскол» провел внутрикорабельные учения по управлению ДЭПЛ, а также отработал алгоритм действий по погружению на различные глубины в дрейфе и на ходу. Глубоководное погружение подводной лодки обеспечивали спасательное судно «Коммуна» и спасательное буксирное судно СБ-5 Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота».

Для ДЭПЛ проекта 636.6 предельной глубиной погружения являются 300м. 240-метровый – считается рабочим уровнем. Однако для Чёрного моря можно сделать исключение в оценке экстремальности погружений, поскольку в его акватории начиная с уровня в 180- 200 м находится слой растворённого в воде сероводорода. Это субстанция химически агрессивна, поэтому на глубинах 200 м и ниже в Чёрном море нет жизни. И всё же российские субмарины приспособлены для действий в столь агрессивной среде. Но, учитывая горючесть данного газа ракетные и торпедные пуски из его слоя не производятся.

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