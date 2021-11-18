В Москве прошло заседание ВТК при Совете министров обороны государств СНГ

Аргументы Недели → Армия 13+

18 ноября 2021, 16:23

Фото: Минобороны РФ

18 ноября 2021 года в Международном военном центре (Москва) состоялось очередное заседание Военно-технического комитета (ВТК) при Совете министров обороны государств – участников СНГ. Председательствовал на заседании заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков. Об этом информирует ДИМК МО РФ.

В очередном заседании ВТК приняли участие делегации, возглавляемые заместителями глав оборонных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

В ходе заседания участники проанализировали учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения, которые прошли в рамках совместных стратегических манёвров «Запад-2021» и «Эшелон-2021».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости