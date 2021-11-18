Минобороны эвакуирует граждан бывших республик СССР из Афганистана самолётами ВТА

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18 ноября 2021, 15:05

Фото: Соцсети

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Минобороны РФ проведёт эвакуацию самолётами военно-транспортной авиации (ВТА) с территории Исламской Республики Афганистан более 380 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) Украины и Афганистана. Об этом информирует ДИМК МО РФ.

По приказу главы Минобороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для эвакуации 380 человек из Афганистана создана авиационная группировка из 3-х самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул.

Военно-транспортная авиация доставит 36 тонн гуманитарного груза Российской Федерации в афганскую столицу.

В состав команд каждого борта включены медики. И на каждом самолёте находится необходимое медицинское оборудование и медикаменты, запал питьевой воды, продовольствие и одеяла.

ДИМК МО РФ уточняет: «В настоящее время три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан из Афганистана…Ранее 25 августа самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан было эвакуировано около 400 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Узбекистана».

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