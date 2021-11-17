Патрушев предрёк новую гражданскую войну в Афганистане, чем это обусловлено

Аргументы Недели → Армия 13+

17 ноября 2021, 13:29 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Афганистану грозит катастрофа и новая гражданская война, если новым властям не удастся нормализовать ситуацию, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс». К тому же США не скрывают, что намерены продолжить своё военное воздействие на Афганистан с территорий сопредельных государств.

Издание цитирует секретаря российского Совбеза: «Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу - оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод… Сегодня в Афганистане складывается беспрецедентно тяжелая обстановка - как в военно-политическом, так и в социально-экономическом отношении.

Ранее на совещании руководителей органов безопасности и разведок государств СНГ Патрушев заявил: «США, по сути, заложили в регионе бомбу замедленного действия, в том числе оставив талибам (запрещены в РФ) беспрецедентное количество современных вооружений и военной техники. В сложившейся обстановке оно может легко попасть в руки террористов из ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»), Аль-Каиды (запрещена в РФ) или других группировок, представляющих серьезную угрозу для наших государств».

Кстати, востоковед Наср Аль-Юсеф в интервью газете «Аргументы недели» указал на изначальную тесную связь Аль-Каиды и Талибана, ещё на старте развития последнего. Так что, в их взаимодействии в настоящее время даже сомневаться не стоит. Опасность новой гражданской войны в Афганистане вероятно уже по той причине, что Запад однозначно приложит к этому руку, не успокоившись на своём поражении. Сейчас США ведут переговоры с республиками Центральной Азии на тему – размещения своих военных баз на их территории. Эти базы планируется использовать для нанесения воздушных ударов по Афганистану, по решению американского правительства и военного командования. Стратегия Запада по отношению к данной страны не является тайной за семью печатями. Она будет направлена на дестабилизацию обстановки, которая, впрочем, и сейчас далека от нормальной.

Есть мнение, что именно в Афганистане может выразится в военной форме гибридное противостояние России и КНР с одной стороны против США и их союзников – с другой. Москва и Пекин не скрывают, что стремятся наладить добрососедские отношения с новыми властями в Афганистане. Так же и Запад практически в открытую демонстрирует враждебность к новому Кабулу.

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