Шведские военные, вероятно, поедут на Украину - пострелять

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17 ноября 2021, 12:59

Фото: Соцсети

Министр обороны Швеции Петер Хультквист (Peter Hultqvist) заявил о готовности отправить шведских военнослужащих на Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Sveriges Radio.

Шведское радио сообщило, что шведский же министр обороны Петер Хультквист с энтузиазмом воспринял предложение стран Балтии о проведении шведской военно-учебной миссии под руководством ЕС на Украине.

Отмечается, что это может означать, что некоторые шведские солдаты отправляются в страну для обучения украинских войск «на фоне большого скоплением российских войск на восточной границе Украины». «Конечно, мы должны быть открыты для этого», - сказал Хультквист в эфире вышеуказанного радио.

Вопрос ребром: чему могут не воевавшие шведские военные научить уже обстрелянных украинских солдат? Напрашивается очень нехороши вывод – шведское военное ведомство, похоже, намеренно направить своих военнослужащих на практику. пострелять в Донбассе. А то, что Киев на такую инициативы согласится – нет сомнений.

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