Аргументы Недели Армия 13+

Шойгу провёл переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана

, 21:58

Шойгу провёл переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана
Фото: Соцсети

Министр обороны России генерал армии Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Гасановым и Республики Армении Папикяном. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Главы военных ведомств трёх стран обсудили сложившуюся непростую ситуацию на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Шойгу призвал обе стороны прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Представитель Минэнерго Германии Унград назвала регуляторным вопросом приостановку сертификации Nord Stream 2

Представитель Минэнерго Германии Унград назвала регуляторным вопросом приостановку сертификации Nord Stream 2

Министерство энергетики ФРГ прокомментировало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». Об этом стало известно во вторник, 16 ноября.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

В мире

В мире

Политика

Политика

Политика

Экономика

Политика