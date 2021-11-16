Шойгу провёл переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана
16 ноября 2021, 21:58
Министр обороны России генерал армии Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Гасановым и Республики Армении Папикяном. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.
Главы военных ведомств трёх стран обсудили сложившуюся непростую ситуацию на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Шойгу призвал обе стороны прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.
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