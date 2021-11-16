Новым командующим войсками ВВО назначен генерал-полковник Чайко

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16 ноября 2021, 21:51

Фото: Соцсети

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад генерал-полковника Александра Чайко о принятии дел и должности командующего войсками Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщают ДИМК МО РФ и пресс-служба ВВО.

Во вторник стало известно, что герой России генерал-полковник Чайко стал новым командующим войсками Восточного военного округа. До этого назначения он возглавлял группировку войск Вооруженных сил РФ в Сирии.

По информации пресс-службы ВВО генерал-полковник Чайко доложил министру: «Дела и должность командующего войсками Восточного военного округа принял. Задачи, поставленные вами перед Восточным военным округом, мне понятны, приступил к их исполнению. Спасибо за оказанное доверие».

Шойгу отметил, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу генерала на войне в Сирии и в Генштабе Вооруженных сил РФ.

Сергей Шойгу ответил ему: «Вы вернулись в знакомый вам округ, вы его знаете хорошо. Вернулись, повоевав. Президент, верховный главнокомандующий высоко оценил вашу работу в Сирийской Арабской Республике и здесь, в Генеральном штабе».

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