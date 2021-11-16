Bloomberg: США и их союзники готовят ответные меры, если Россия будет воевать против Украины

Аргументы Недели → Армия 13+

16 ноября 2021, 17:43

Фото: Соцсети

США и их европейские союзники обсуждают возможные ответные меры, если президент России Владимир Путин примет решение на военные действия против Украины. Рассматриваются также новые санкции в отношении Москвы и дальнейшая помощь Киеву в сфере безопасности. Об этом пишет издание National, ссылаясь на Bloomberg.

На переговорах с европейскими союзниками официальные лица США предложили подготовить пакет против России, на случай если она начнёт войну с Украиной. На этой же встрече (которая состоялась на прошлой неделе) было заявлено, что администрация Джо Байдена уже разрабатывает несколько вариантов противодействия Москве. Однако Кремль отрицает все обвинения Запада в подготовке к вторжению в Незалежную.

Планирование контрмер находится на ранней стадии, даже в США, и потребует дополнительных обсуждений. Кроме того, вероятно, будут готовиться еще и другие шаги по сдерживанию РФ, связанные с миграционным кризисом на польско-белорусской границе и с недопоставкой Газпромом природного газа в Европу.

Западные политики продолжают настаивать на том, что Россия разместила на границе с Украиной «более 100 000 военнослужащих, а также танки, боевые самолеты и военные корабли».

Так же Москву обвиняют в небывалом возрастании цены на природный газ в Европе.

Президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили меры по укреплению военного потенциала Украины во время встречи в Вашингтоне на прошлой неделе.

Корреспондент издания Bloomberg пишет: «Люди, близкие к Кремлю, говорят, что Путин стремится дать четкий сигнал Западу, что Москва не потерпит дальнейшего расширения военных связей НАТО с Украиной, но не стремится к более широкой войне. Весенний кризис на границе смягчился после того, как Байден позвонил Путину и предложил провести саммит, который состоялся в июне. Но украинские официальные лица заявляют, что Кремль не отвел все силы, которые он сосредоточил в то время.

Пакет возможных контрмер, аналогичный обсуждаемому сейчас, был разработан США весной, но не принят, сообщили два человека, знакомых с проблемой. ЕС поручил своему ведомству иностранных дел разработать в этом году варианты реагирования на любые дальнейшие шаги России, но эти усилия застопорились, добавил один из знакомых с этим вопросом. На этот раз США готовятся поделиться с союзниками дополнительной информацией, которая вызвала у них опасения, чтобы подготовить совместные ответные меры».

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