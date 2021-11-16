Шойгу подтвердил факт испытания противоспутниковой ракеты
16 ноября 2021, 16:50
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, сообщает ДИМК МО РФ.
Отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области Сергей Шойгу, заявил: «Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник.
Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют».
Напоминаем, что Госдеп США, НАСА и Пентагон выступили с жёсткой критикой по отношению к России из-за вышеупомянутых испытаний. МО и МИД России ответили им в адекватной форме. Судя по всему, назревает новый виток конфронтации между США и РФ.
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