Шойгу подтвердил факт испытания противоспутниковой ракеты

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16 ноября 2021, 16:50

Фото: Соцсети

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, сообщает ДИМК МО РФ.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области Сергей Шойгу, заявил: «Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник.

Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют».

Напоминаем, что Госдеп США, НАСА и Пентагон выступили с жёсткой критикой по отношению к России из-за вышеупомянутых испытаний. МО и МИД России ответили им в адекватной форме. Судя по всему, назревает новый виток конфронтации между США и РФ.

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