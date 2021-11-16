Министерство обороны России обвинило Госдеп США и Пентагон в лицемерии

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16 ноября 2021, 16:44

Фото: Соцсети

В Минобороны России считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции и призвавших «разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства». Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесен в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе.

При этом США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из её главных целей является «создание комплексного военного преимущества в космосе».

В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов и, тем более, после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37.

Действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства. На этом фоне Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами.

В частности, 15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.

Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования. Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией.

Ранее глава американского госдепа пригрозил, что США примут меры воздействия на Россию после вышеупомянутых испытаний. Похоже, Вашингтон нашёл новый повод для взвинчивания и без того сильно раскрученной конфронтации с Москвой. С нападками на Россию выступили представители НАСА и Пентагона.

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