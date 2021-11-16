Российское испытание противоспутникового оружия не угрожает МКС

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16 ноября 2021, 16:19

Фото: Соцсети

В ответ на обвинения РФ со стороны секретаря Госдепартамента США Энтони Блинкена в нарушении договора о не размещении оружия в космосе и создании угрозы для исследователей , находящихся на МКС, бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ генерал-майор в отставке Владимир Дворкин заявил, что проведённые российскими военными испытания противоспутниковой ракеты не подпадают под действия вышеуказанного договора, поскольку они проводились с поверхности Земли. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

Во вторник Владимир Дворкин, заявил «Интерфаксу»: «Прямого нарушения никаких международных соглашений нет. И предупреждать мы никого не должны, когда мы испытываем свои системы - противоракетные или противоспутниковые. Мы не обязаны никого предупреждать об этом, нет ничего такого». Он уточнил, что Россия в обязательном порядке уведомляет американскую сторону только при испытаниях межконтинентальных баллистических ракет.

Дворкин высказал также критическое замечание в адрес российских военных: «Ничего в этом испытании особенного нет, кроме неосторожности. Не надо было устраивать такое облако обломков». Кроме того, он пояснил: «Американцы, китайцы, индийцы сбивали свои спутники. Это всё очень простые вещи. Используются не противоспутниковые системы, а системы ПРО, ими гораздо проще поражать спутники, которые идут по расчетным орбитам, чем боеголовки». Дворкин подчеркнул: «Гонка технологий и так идёт. В стратегических вооружениях никакой гонки нет, идет совершенствование систем».

Кроме критики, прозвучавшей из уст Блинкена свое слово сказал другой представитель Госдепа - Нед Прайс, который также посетовал на появление новой массы космического мусора в околоземном пространстве, что создало угрозу для экипажа Международной космической станции. Кроме того, Вашингтон возмутился тем фактом, что Москва его не уведомила об этих испытаниях заранее.

В свою очередь «Роскосмос» уведомил общественность: «Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа». Было заявлено, что безопасность экипажа МКС является приоритетом.

Что касается испытанной российскими военными ракеты ПРО. Данными комплексами в первую очередь будет усилена противоракетная оборона Москвы. О вышеупомянутой ракете американцы говорят уже давно, как о вооружении, представляющим серьёзную опасность для спутниковой группировки США.

«Интерфакс» указывает, что речь может идти о противоракете дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 «Нудоль» мобильного базирования. Агентство пишет: «Двухступенчатая антиракета 14Ц033 может быть средством поражения нового комплекса ПРО А-235, который разрабатывается в дополнение к развернутому вокруг Москвы комплексу А-135. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах».

Ранее главком ВКС РФ генерал армии Суровикин говорил, что спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе сможет поражать новая система противовоздушной обороны С-500 «Прометей». И совсем недавно стало известно о разработке в РФ нового зенитного ракетного комплекса С-550. О чём сообщил министр обороны РФ генерал армии Шойгу 9 ноября на совещании у президента страны.

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