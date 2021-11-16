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Корвет и две ДЭПЛ ВМФ РФ зашили в Манилу для пополнения запасов

, 14:07

Корвет и две ДЭПЛ ВМФ РФ зашили в Манилу для пополнения запасов
Фото: Соцсети

Российский тактический корабельный отряд выполняет межфлотский переход из Балтики на базы Тихоокеанского флота. В настоящее время он зашёл в порт филиппинской столицы Манилы для пополнения материальных запасов и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Корвет «Гремящий» (проекта 20385) и две дизель-электрических подводных лодки (ДЭПЛ): (проекта 636.3) «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» зашли в порт филиппинской столицы Манилы для пополнения запасов воды и продовольствия. Этот отряд совершает межфлотский переход из Балтики на базы Тихоокеанского флота (ТоФ). В настоящее время они уже находятся в подчинении командованию ТоФ.

Напоминаем, что корветы построенные по модернизированному проекту 20385, могут нести вместо восьми дозвуковых противокорабельных ракет Х-35У «Уран» - восемь крылатых ракет (КР) 3М-14 «Калибр», «Оникс» или «Циркон». ДЭПЛ проекта 636.6 вооружена: 533-мм торпедами, КРПЛ «Калибр»3М-14К или противокорабельными ракетами 3М54К1.

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