Минобороны подготовит перечень сведений, относящихся к военной тайне, это в первую очередь касается СМИ

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15 ноября 2021, 16:17

Фото: Соцсети

Перечень сведений, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны, планируется утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2022 года. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на соответствующий проект приказа министра обороны, который размещён в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечне сведений, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны более 800 пунктов, он начинается с данных, раскрывающих «результаты ежедневного мониторинга военно-политической обстановки в мире, оперативного анализа и краткосрочных прогнозов появления (развития) угроз безопасности Российской Федерации и её союзников». Есть также раздел, посвящённый информации, которая отнесена к служебной тайне (или ДСП – для служебного пользования), которая не составляет гостайну, вместе с тем - не является общедоступной.

Кроме того, засекретят «сведения о разработке основных направлений военной политики и положений военной доктрины РФ, сведения о правовом регулировании в области обороны, сведения о строительстве, подготовке и поддержании в необходимой готовности Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также планирование их применения.

Всего в перечне 16 разделов.

Интерфакс особо подчёркивает что «приказом министра обороны РФ главнокомандующим видами Вооруженных сил, командующим войсками военных округов, командующему Северным флотом, командующим родами войск, руководителям центральных органов военного управления будет предписано ознакомиться с положениями вышеупомянутого документа».

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