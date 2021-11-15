Оценена боеготовность сил ЮВО к отражению экспансии НАТО на южном и юго-западном стратегических направлениях

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15 ноября 2021, 16:02

Фото: Соцсети

Заместитель командующего войсками Южного военного (ЮВО) округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов подвёл итоги боевой подготовки сил данного войскового объединения за 2021 учебный год. В своем докладе на Военном совете округа он выделил основные направления деятельности войск и приоритетные задачи, которые были поставлены и выполнены в прошедшем учебном году. Об этом пишет пресс-служба ЮВО.

Подводя итоги боевой учёбы за 2021 год, генерал-лейтенант Рустам Мурадов сказал: «Основные направления и приоритетные задачи боевой подготовки военного округа в прошедшем учебном году были связаны с развитием разведывательно-огневых и ударных комплексов, с повышением тактической и оперативной маневренности, с разработкой новых способов действий воинских частей и подразделений».

Из его слов также стало известно, что наибольшей интенсивностью боевая учёба войск проводились в марте, апреле, сентябре и октябре текущего года, когда США и НАТО лезли из кожи вон, чтобы обозначить своё военное превосходство в регионе. На это время пришлись все тактические и командно-штабные учения соединений и войсковых частей ЮВО, что позволило не допустить обострения обстановки в зоне ответственности округа.

Статистика боевой учёбы сил ЮВО такова: в минувшем учебном году было проведено около 2,5 тыс. мероприятий боевой подготовки: в том числе: более 1,6 тыс. боевых стрельб отделений; свыше 500 боевых стрельб взводов, около 200 ротных тактических учений, 60 батальонных тактических учений и 16 тактических учений уровня полк, бригада, дивизия.

Пресс-служба округа подчёркивает: «В соединениях и воинских частях родов войск с декабря прошлого года по ноябрь текущего года проведено более 4,7 тыс. основных мероприятий боевой подготовки: в том числе 1,8 тыс. тактических, тактико-специальных, командно-штабных и лётных учений с соединениями, воинскими частями и подразделениями родов войск.

Мурадов в свою очередь пояснил: «Основные усилия в боевой подготовке были сосредоточены на внедрении новых способов и приемов действий подразделений в боевую учебу и на объективной оценке способности командиров реализовать новшества на практике».

В 2022 году в войска ЮВО по плану боевой подготовки проведут более 3 тыс. мероприятий, на которых будет отработано создание и применение группировок на основных операционных направлениях. В предстоящем зимнем периоде обучения будет подготовлено более 200 усиленных мотострелковых рот(ротных тактических групп), а в летнем периоде свыше 80 батальонных тактических групп.

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