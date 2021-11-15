Украинские СМИ смеются над информацией о том, что британцы пришлют для войны с Россией 600 десантников

Аргументы Недели → Армия 13+

15 ноября 2021, 15:48 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В материале, размещенном на сайте портала From.ua, говорится: «Запущенные американцами слухи о концентрации у границ Украины целой российской танковой армии оказались несколько преувеличенными. Тем не менее, это ничуть не разрядило обстановку, продолжающую стремительно накаляться. Украина, Россия и НАТО продолжают подготовку к возможному военному конфликту в Европе, а на другом конце земного шара нарастает противостояние между Китаем и США. И вот свои «пять копеек», похоже, решила вставить Великобритания: по сообщению издания «Mirror», около 600 британских военнослужащих из числа 16-й ДШБр и спецназа SAS готовятся к возможной экстренной переброске в Украину в случае российского вторжения». И вот, теперь украинцы в шутку и всерьёз говорят, что британцы прилетят для того, чтобы обеспечить эвакуацию Зеленского.

Что ж, сказано предельно точно, как говорится – не в бровь, а в глаз. Впрочем, информация о переброске британских парашютистов является предварительной. И этот факт также отмечают на Украине. Однако национал-патриоты уже воодушевились этим известием и вопят на всех перекрасках,- мол, смотрите нас поддерживает не только Америка, но и Великобритания.

По вполне понятным причинам автор From.ua не может дать экспертную оценку информации, поскольку он, мягко говоря - «ботаник», пытающийся писать на военные темы. Поясняю, как человек получивший военное образование. Вышеуказанный контингент относится к так называемой группе быстрого реагирования, которая формируется из парашютистов соответствующего полка, именуемого в британских военных кругах «красные дьяволы». Сразу оговорюсь, что данный никнэйм не означает, что это какие-то супербойцы из голливудского блокбастера. На самом деле — это, всего на всего, два батальона: 2-ой и 3-ий из парашютно-десантного полка, часть которого входит в состав 16-ой аэромобильной бригады с уровнем боевой готовности - чуть выше среднего. Других десантных войск у Соединённого королевства - нет.

1-ый батальон означенного полка не входит в состав 16-ой бригады и является поддерживающим 22-ой полк САС подразделением. 2-ой и 3-ий батальоны, как мы уже знаем, входят в состав контингента быстрого реагирования, находящегося в постоянной готовности (всегда полностью упакованы) вылететь в любую точку мира по приказу британского правительства и по воле Вашингтона. Кстати, речь не идёт о прибытии на Украину подразделений 22-го полка САС, для них — это слишком мелко.

В группе быстрого реагирования бойцов - «красных дьяволов» (парашютистов) менее 327 штыков, остальные: медики, связисты и другие специалисты по обеспечению боя. Вооружение у британских парашютистов самое, что ни на есть лёгкое: стрелковое оружие и переносные противотанковые средства. Проще говоря – это лёгкая пехота, которая особой военной силы из себя не представляет. Но, зато они умеют хорошо бегать. Уже на уровне отбора кандидатов для вступления в состав парашютного полка, рекруты проходят серьёзный тест – это кросс на дистанцию 8км с нагрузкой, превышающей 80 кг на двоих человек. Проще говоря, они стразу проверяются на умение бегать с носилками, на которых находится раненый. Похоже, для британских «красных дьяволов» главным видом боевых действий является отступление (согласно российскому боевому уставу: отход – второстепенные, вынужденный вид боевых действий). Берусь предположить: если эти бойцы реально окажутся на пути наступающих российских войск, они попросту сделают то, чему лучше всего обучены – побегут, сверкая пятками.

Автор статьи, опубликованной From.ua, справедливо пишет, неправильно употребляя военные термины: «Если эта группировка действительно готовится к переброске в Украину, то возникает серьезный вопрос – а для чего именно? Ведь явно не для того, чтобы встать «тонкой красной линией» (по аналогии с подвигом шотландской гвардии в Крыму в середине 19-го века) на пути танковых колонн Путина. В конце концов, в случае прямого вступления Британии в войну с Россией он ведь может в ответ и ядерной бомбой «жахнуть» (далее смотреть британский фильм «Тонкая красная линия» 1984 года). Но тогда зачем? Подобные группы обычно используются для того, чтобы быстро взять под контроль некий важный объект (или группу находящихся рядом объектов), создать плацдарм для развертывания, перекрыть или наоборот, обеспечить транспортный коридор. Например, в Ираке эта же 16-я ДШБ брала под контроль нефтяные скважины. Давайте включим логику! Вариант плацдарма развертывания отпадает, поскольку Британия не заинтересована напрямую воевать с Россией.

Защитить АЭС? Их в Украине четыре (не считая Чернобыля), и данной группировки британцев просто не хватит на все. Защитить какой-то порт? Это было бы разумнее сделать с помощью флота и морского спецназа (реальнее - морской пехоты, у морского спецназа Британии другие задачи). Остается лишь вариант защиты британского посольства в Киеве – но вряд ли для этого нужно аж 600 военнослужащих! И тут возникает вполне себе реалистический сценарий обеспечения «коридора» для эвакуации… украинской власти. Президента с его Офисом - ведь куда же он без Ермака (а Ермак без Тищенко), СНБО с Даниловым, премьера и министров, «соросовкого» руководства «Нафтогаза», возможно даже президиума Верховной Рады (хотя кому нужны Стефанчук с Корниенко). Вот тут как раз и пригодятся 600 десантников и спецназовцев, чтобы взять под контроль столичный аэропорт или ближайший военный аэродром, обеспечить к нему безопасный коридор для кортежей и посадку в рейсы – которые отправятся на Запад под прикрытием истребителей НАТО. Может быть, именно об этом договорился Зеленский, когда ездил в Лондон и о чем-то говорил там с шефом Ми-6?»

Сказано немного безграмотно с военной точки зрения, зато – по делу. Автор не забыл упомянуть реальный факт из истории: «Уже был подобный прецедент: 14 декабря 1918 года гетман Украинской державы Скоропадский был эвакуирован немцами из Киева, спешно покинув город в штабном вагоне германской армии».

Стоит отметить, что суть этой версии достойна внимания, не будем придираться к деталям (не забывая, что в них скрывается дьявол). В действительности эти 600 британских бойцов даже, если захотят повторить мифический подвиг трёхсот спартанцев, просто погибнут под огнём российской авиации, артиллерии или кораблей Черноморского флота, не сделав ни одного выстрела по противнику. Так что, берусь разочаровать автора статьи, опубликованной From.ua, если эти британские десантники собрались воевать с Россией – даже «Путинских» танков им не суждено будет увидеть, они героически умрут ещё до подхода к ним передовых сил российских войск.

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