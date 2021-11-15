На российско-французских переговорах в Париже говорили о деградации отношений между РФ и ЕС, США продолжат вооружать Украину

Аргументы Недели → Армия 13+

15 ноября 2021, 12:00 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Шойгу принял участие в заседании Российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, которое прошло в Париже. Минобороны РФ заявило о том, что США осваивают Черноморский ТВД на случай эскалации в Донбассе. В Чёрном море находятся три корабля ВМС США, а в небе над регионом барражируют разведывательные самолёты ВВС США и Великобритании. Госсекретарь Энтони Блинкин заявил, что США продолжат вооружать Украину. В Эстонии прошли военные учения сил европейского командования специальных операций. Конгресс США заслушал представителя Пентагона Колина Кала на тему размещения американских военных баз в Таджикистане и Узбекистане. Кал намекнул, что американское военное руководство готово идти на подкуп ради достижения договорённостей с Ташкентом и Душанбе.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в пленарном заседании «Российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности», который прошёл на минувшей неделе в Париже. В ходе переговоров он заявил, что военно-политическая ситуация в Европе продолжает деградировать и указал на наращивание Североатлантическим блоком военного присутствия у российских границ. Разговор с французскими «партнёрами» был вежливым, но жёстким по сути. Однако Шойгу подчеркнул, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе. Российскую сторону на переговорах представляли Сергей Шойгу, Сергей Лавров и делегации от Минобороны и МИД РФ. Французскую Республику представляли: министр Вооружённых сил РФ Флоранс Парли, министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, а также другие представители военного и дипломатического ведомств. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам стратегической стабильности и европейской безопасности, нераспространения вооружений и контроля над ними, предотвращения гонки вооружений в космосе. В повестку дня включены проблемы взаимоотношении между РФ и ЕС, а также отсутствие таковых между Россией и НАТО. Более того, стороны обсудили проблемы, касающиеся Украины, Афганистана, Ирана и Ливии, в целом Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.



На минувшей неделе Минобороны России указало на недопустимую активность НАТО в Черноморском Регионе. В частности, 12 ноября военное ведомство РФ уведомило, что за прошедшие сутки силы ПВО РФ обнаружили три разведывательных самолета государств НАТО. Во-первых, это вылетевший с авиабазы на острове Крит (Греция) стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, приближавшийся к государственной границе Российской Федерации на расстояние 30 км. Во-вторых, это взлетевший с авиабазы на острове Сицилия (Италия) базовый патрульный самолет P-8А «Посейдон» ВМС США, оказавшийся в 70 км от государственной границы нашей страны. В-третьих, это вылетевший с авиабазы на территории Румынии самолет-разведчик С-160G «Габриэль» ВКС Франции, приближавшийся к государственной границе России на 30 км. Был зафиксирован еще один стратегический самолет-разведчик U-2 ВВС США, вылетевший с территории Великобритании. Он барражировал над территорией Украины и приблизился к границе Российской Федерации на расстояние около 60 км. Ранее, 9 ноября над акваторией Чёрного моря совершал разведывательный полёт борт Е-8С ВВС США.

Напоминаем, что в настоящее время в акватории Чёрного моря находится эсминец «Porter» ВМС США, вооружённый крылатыми ракетами. Данный корабль покинул порт Батуми сегодня утром в 8.56 мск. Другой американский корабль «Mount Whitney» ВМС США вышел из порта Батуми в 9.20 мск. Этот вымпел является кораблём управления этаким передвижным командным пунктом 6-го флота ВМС США. Также в юго-западной части Чёрного моря находится танкер «John Lenthall» ВМС США.



Непосредственно за действиями вышеуказанных американских кораблей наблюдают ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен». По мнению российского военного руководства, американские ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией ВВС США осуществляют в акватории Чёрного освоение театра военных действий (ТВД) на случай подготовки и исполнения Киевом силового решения донбасского конфликта.



Стоит отметить, что минувшая неделя была напряжённой. Госсекретарь США Энтони Блинкин на брифинге после подписания Хартии стратегического партнерства между Украиной и США, заявил, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине «летальное оружие». Из его уст прозвучало: «Мы продолжаем оказывать помощь в области безопасности, в которой нуждается Украина, включая летальное оружие, для защиты от любой российской агрессии. Это жизненно важный аспект нашей поддержки и помощи, чтобы Украина имела средства для защиты от любой агрессии». Он также добавил, что Соединенные Штаты тесно сотрудничают с европейскими партнерами и союзниками, «чтобы все они были сосредоточены на наших опасениях по поводу возможности возобновления российской агрессии на основе получаемых нами отчетов о передвижениях российских войск у границы с Украиной, и мы координируем свои действия (с европейскими союзниками – «АН»)». Недавно в США прошли консультации по ситуации на российско-украинской границе.



По словам госсекретаря США, этот вопрос поднимался на саммите в Риме в конце октября. Блинкен напомнил, что Соединенные Штаты предоставили Украине более 409 миллиардов долларов с 2014 года (эту цифру приводит UATV), а в текущем финансовом году Конгресс выделил Киеву почти 400 миллионов долларов по запросу Белого дома.



Кроме того, Вашингтон распространил информацию, что российские войска готовятся к полномасштабному вторжению на Украину. Разведка США считает, что для этого уже сосредоточены вблизи границы до 100 тыс. штыков, артиллерия, включая реактивную, и танки. Западные СМИ быстро растиражировали эту информацию. Всё указывает на то, что Америка будет давить на Киев сильнее и сильнее и заставит его начать боевые действия сначала на Донбассе, затем – против России. На это же указывают участившиеся полёты авиаразведки США и НАТО в небе над регионом и внеплановое присутствие кораблей ВМС Америки в Чёрном море.



На северном фланге восточного фронта НАТО силы обороны Эстонии (EDF) и формирование добровольческой Лиги обороны (Kaitseliit) провели совместные учения с военнослужащими США. С американской стороны в манёврах приняло активное участие европейское Командование специальных операций США. Были отработаны тренировочные полёты в воздушном пространстве Северной Эстонии, а также высадка международных сил в регионе и налаживание боевого обеспечения. Официально указано, что мероприятие проводилось с целью - повысить оперативную совместимость союзников. В ходе практических действий велась работа над совершенствованием операционных линий, по которым будет вестись снабжение войск в боевой обстановке. Кстати, эстонская сторона упомянула о нетрадиционных методах снабжения, не вдаваясь в подробности. Проще говоря, американцы изучают эстонский театр военных действий, а эстонцы тренируются не путаться у них под ногами. Отработка высадки проводилась только с воздушно-транспортных средств. Прискорбно, что все эти экзерциции проводятся на бывшей территории СССР вблизи ныне существующих российских границ.



Стало известно, что США продолжают упорно работать над созданием своих военных баз в приграничных с Афганистаном странах в Ценральноазитском регионе. На этот счёт Вашингтон стремится склонить Таджикистан и Узбекистан. На слушаниях в Сенате США представитель Пентагона Колин Кал заявил: «Мы ведем переговоры с Пакистаном, чтобы поддерживать воздушное сообщение открытым. У нас также были разговоры с Узбекистаном и Таджикистаном». Власти США, судя по всему, готовят щедрую компенсацию за размещение баз, которую они намерены предложить политическому руководству Таджикистана и Узбекистана. Об этом Колин Кал сказал так: «У нас есть некоторые очень конкретные идеи, но на этот счет… это очень деликатно». Короче суть этих идей хранится в строгом секрете. Здесь не надо быть провидцем, чтобы догадаться, как американцы намерены добиться благосклонности Ташкента или Душанбе.





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