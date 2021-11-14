Турция намеренна купить сорок истребителей F-16 в Америке, для усиления своих ВВС

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14 ноября 2021, 16:06

Фото: Соцсети

Турция обратилась к правительству Соединенных Штатов с просьбой поставить сорок истребителей F-16 производства американской компании Lockheed Martin и почти 80 комплектов запасных частей для модернизации уже существующего парка самолётов данного типа в турецких вооружённых силах. Об этом сообщает Middle east eye, ссылаясь на новостное агентство Reuters.

Анкара уповает на то, что является союзником США по НАТО и нуждается в усилении, на фоне обострившейся военно-политической обстановки в регионе.

Потенциальная сделка на миллиарды долларов все еще проходит процесс одобрения Конгрессом и Госдепартаментом США продажи военной продукции, произведённой в Америке, за границу. Специалисты указывают, что данную сделку могут запретить. Однако есть мнение, что на этот раз у Турции пройдёт всё гладко и она получит желаемое.

Reuters попыталось выяснить насколько сложен будет процесс одобрения сделки по поставке американских истребителей четвёртого поколения F-16 и комплектующих к ним – Турции. Напоминаем, что из-за приобретения у России зенитных ракетных комплексов С-400 Анкаре было отказано в поставках 100 единиц самолётов пятого поколения F-35.

Представитель Госдепартамента ответил агентству: «В соответствии с политикой министерство не подтверждает и не комментирует предлагаемые оборонные продажи или передачи до тех пор, пока они не будут официально уведомлены Конгрессом».

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