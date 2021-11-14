Владимир Путин напомнил, что РФ на долгий период прекратила полёты стратегической авиации в мировом пространстве, а США - нет

Аргументы Недели → Армия 13+

14 ноября 2021, 15:29

Фото: Соцсети

Россия возобновила полеты в международном воздушном пространстве всего лишь несколько лет назад, а американцы данную практику никогда не прекращали. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс». На раздражение по данному факту со стороны Вашингтона – реакция Москвы остаётся спокойной.

В эфире телепрограммы «Москва.Кремль.Путин» российский президент подчеркнул, что Россия в 1990-е годы в одностороннем порядке прекратила полёты стратегических бомбардировщиков ракетоносцев в международном воздушном пространстве. В частности, он сказал: «Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было… В одностороннем порядке прекратили полеты нашей стратегической авиации…Но наши американские партнеры продолжили. Мы подождали, и ждали лет пять, по-моему, примерно, и возобновили эти полеты. Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет».

То есть на миролюбивую инициативу России, США никак не отреагировали. Их стратегическая авиация не прерывала практику патрулирования мирового воздушного пространства, хотя, казалось бы - нужды в этом уже не было, Советский союз – развалился, Россия стала стратегическим партнёром США, из которой Америка нещадно выкачивала передовые технические разработки, ресурсы и специалистов.

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